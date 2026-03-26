I stald hos bønderne

[KOMMUNIST 4-2026] Fra 2017 til 2021 har det danske landbrug samlet set modtaget 34,9 mia. kr. i statsstøtte. De vil de helst ikke tale om. For når politikerne taler om statsstøtte, er det altid kineserne, der nævnes, og hvor svært det er for konkurrenceevnen i Europa.

Men når sandheden skal frem, giver vi både ­direkte statsstøtte i finansloven og gennem EU til et erhverv, der hverken bidrager med overenskomstmæssige gode arbejdspladser, sunde fødevarer, eller et bedre miljø – tvært­imod!

Storkapitalen skummer fløden

Befolkningens pres begrædes. Her anes ingen bekymring om forurenet drikkevand, dyrevelfærd overdrevet svineproduktion m.m.

Hanne Søndergaard, chef for landbrug, bæredygtighed og kommunikation, sagde følgende på Arla Foods nylig afholdte Kvægkongres i Herning Kongrescenter.

”Vi har i det seneste år oplevet stigende politisk pres i Danmark. Et pres, som vi i den grad mærker ved den politiske kvælstofaftale. En kvælstofaftale, som er urimelig hård, grænsende til uanstændig implementering”.

Man får nærmest ondt af de storsvinende bønder.

Hun opfordrede landmændene til selv at engagere sig i den politiske debat og lægge pres på politikerne:

”I skal tage ordet. For der kommer ikke nogen, der løser det for os. Vi skal gøre det selv. I skal fortælle venner og naboer, hvad I gør. I skal tage fat i jeres lokale politikere og fortælle dem, at implementeringen skal udskydes”.

I denne valgkamp sås tydeligt, hvilke politikere der er i stald hos fødevare og landbrug.

Arlafood har lige valgt at flytte deres osteproduktion til Sverige, og Arla har reduceret den økologiske mælkemængde med op mod 100–200 millioner kilo. Arla ejes overvejende af konventionelle producenter, og en stærk profilering af økologi, siger de, kan opleves som en indirekte kritik af resten af leverandørerne.

Mindre landbrug og traditionelle enkeltmandsbrug får stadig sværere kår. Ligesom de økologiske landmænd.

/RC