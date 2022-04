Ikke mere EU. Behold forsvarsforbeholdet!

For klima og miljøet! – For velfærden! – For Danmarks suverænitet! – For freden!

Folketinget har besluttet, at vi skal stemme om forsvarsforbeholdet den 1. juni.

Det forudså vi allerede dengang, de selvsamme partier tabte den folkeafstemning 18. maj, hvor vi stemte nej til Maastricht-traktaten. Så kom SF og foreslog, at vi kunne stille nogle forbehold op, der sikrede Danmarks suverænitet. Man husker nok tydeligt: ”Holger og konen stemmer nej til unionen”. Men unionen kommer snigende hver dag, og nu er 80% af vores love udstukket af EU.

Vi ved, at det danske politi ikke har problemer med at stå uden for. Vi ved også, at Folketinget selv konstruerede Budgetloven, så vi alligevel følger EU’s Finanspagt og får godkendt vores finanslov, før den kommer til afstemning i Folketinget. Men vi kan stadig selv lave denne lov om, fordi vi har vores forbehold!

Nu udnytter politikerne krigen i Ukraine og prøver at presse os, så vi også skal deltage i EU’s militære projekt. Og det bliver dyrt. Rigtigt dyrt.

Land eller union

Ud over at vi afgiver mere suverænitet som stat, hvilket er alvorligt nok, så vil vi heller ikke kunne begrænse de enorme beløb, som et flertal i EU kan bestemme skal bruges på EU’s militarisering.

Vores soldater vil også kunne sætte endnu et mærke på uniformen, udover det danske flag og NATO-emblemet, nemlig EU-flaget. Vi kommer til at deltage i EU’s kampgrupper og underlægge os EU’s forsvarspolitikker.

EU’s forsvarsfond har et svimlende dødsbudget, der gælder fra 2021 frem til 2027 på 2,7 milliarder Euro til forskning alene. Så er der 5,3 milliarder Euro til fremstilling (støtte til våbenfirmaer) og 8 milliarder Euro til den endelige brug af alt det dræbende materiel.

Det koster

Danmark betaler allerede, trods forsvarsforbeholdet. Vi har sagt ja til at betale 1,9 milliarder danske kroner frem til 2027 til forsvarsfonden alene. Og 221 millioner danske kroner fra 2021 og fire år frem til kamptræning, ammunition, løn og våben. – Og stemmer vi for fjernelse af forsvarsforbeholdet, kommer det til at koste mange flere danske skattekroner, som vil gå fra velfærd og fred.

Hvor mange penge kan et forsvarsargument rumme? Uendeligt tyder det på. Inde i bladet kan du læse om alle de andre velfærdspenge, vi som land allerede har bevilget til militær oprustning til både NATO og vores eget forsvar. Pengene kommer ikke fra ingenting. Allerede nu har Folketinget taget fra de penge, der skulle hjælpe den 3. Verden og lavet en dispensation på budgetloven, så penge kan gå til krig.

Vi ved, at krigsmaskinen bruger fossile brændstoffer og er en af de største udledere af CO 2 , både i fremstilling og i brug. Vi ved, hvordan krig ødelægger natur, infrastruktur og ikke mindst mennesker og dyr.

Danmark skal ikke bære den førertrøje. Vi skylder fremtiden, Paris-aftalen og miljøet at satse vores penge på velfærd, fred og forskning i vedvarende energi.

RC

EU ud af Danmark, fingrene væk fra de danske forbehold! For fred, nedrustning og sociale fremskridt.

Giv Folkebevægelsen mod EU en vælgererklæring