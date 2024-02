Imperialismen i dag

Imperialismen er igen på krigsstien, og vi kommunister må forholde os til det på den 39. kongres i efteråret. Men hvad skal det sige? Der findes jo ikke længere koloniimperier. Så hvad er imperialismen i dag?

[KOMMUNIST nr. 2-2024] Blandt Lenins skrifter er Imperialismen som kapitalismens højeste stadium med undertitlen ”en populær oversigt” et af de mest berømte. Bogen (”pjecen” kalder han den selv) udkom i 1916, midt under Første Verdenskrigs skyttegravshelvede, og har siden figureret blandt marxismens teoretiske hovedværker.

Det er det sidste, der skal beskæftige os her. Man skal blot huske, at bag de forskellige større og (til dels) mindre landes skiftende magtstilling i verden og dominans af hinanden ligger kapitalophobning og monopoldannelse i de enkelte lande.

Og så er dette udsagn måske allerede forældet. Monopoldannelsen er for længst blevet transnational, og kapitalakkumulationen foregår i dag overvejende globalt. Men heller ikke det skal optage os her, selv om det ellers ville være interessant nok. Vores emne er udviklingen i magtforholdet mellem de imperialistiske stater.

1. Verdenskrig

Denne udvikling har ikke stået stille siden Lenins tid. Hans ”pjece” udkom som sagt midt under Første Verdenskrig, der i sit udgangspunkt var en styrkeprøve mellem de europæiske stormagter. Disse lande havde i de foregående årtier delt Afrika og til dels Asien imellem sig, og selv om krigen blev udløst af nationale stridigheder i Europa, kom den til at dreje sig om en afprøvning og revision af denne opdeling. Resultatet blev, at Tyskland mistede sine kolonier. Hovedparten af Afrika blev britisk og fik på verdenskortet den velkendte lyserøde farve.

2. Verdenskrig

Sovjetunionens rolle

At det ikke var tilfældet, viste sig, da Sovjetunionen var væk. Inden længe indtog det amputerede, kontrarevolutionære Rusland pladsen som hovedhindring for USA’s imperialistiske verdensherredømme, for det var jo det, det hele drejede sig om. Derfor har vi i dag den krig i Ukraine, som er på nippet til at udvikle sig til Tredje Verdenskrig.