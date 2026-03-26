International faglig spalte

[KOMMUNIST 4-2026]

Cuba er ikke alene!

PAME hædrer Fidel Castros og Che Guevaras Cuba, det trodsige cubanske folk, der i praksis beviste, at folk kan tage deres skæbne i egne hænder.

Et Cuba, der trods enorme vanskeligheder fortsat står som et fyrtårn for modstand og internationalistisk solidaritet og tilbyder håndgribelig støtte til folk og arbejdere over hele verden gennem læger, undervisere og uselvisk hjælp til deres kampe, som det tydeligt blev demonstreret under pandemien.

PAME udtrykker solidariteten fra Grækenlands fagforeninger og arbejderklasse med det cubanske folks og ethvert folks kamp for retten til frit at vælge deres sociale og politiske system, til at bestemme over deres egne anliggender uden imperialistiske interventioner og udenlandske undertrykkere.

Hænderne væk fra Cuba! Solidaritet er folkenes våben!

Kilde: www.pamehellas.gr

Solidaritet med arbejdere hos Ektam Soft Drinks

Udtalelse fra WFTU, 13. februar 2026

WFTU, World Federation of Trade Unions, fordømmer kraftigt afskedigelsen af 37 arbejdere hos Ektam Soft Drinks (læskedrikke) i Famagusta, Cypern, umiddelbart efter at de krævede en kollektiv overenskomst. Vi udtrykker vores fulde og ubetingede solidaritet med fagforeningen EMEK-İŞ, deres retfærdige krav.

Vi fordømmer de anti-fagforeningsinitiativer og praksisser, som virksomheden udfører, rettet mod de arbejdere, der modigt forsvarer deres interesser og kæmper for værdige lønninger og arbejdsvilkår.

WFTU står sammen med DEV-IŞ, dets lokale fagforening EMEK-İŞ og arbejderne hos Ektam Soft Drinks og kræver øjeblikkelig genansættelse af alle afskedigede arbejdere. Chikanen og truslerne mod arbejderne skal stoppes nu!

Kilde: www.wftucentral.org/

Hvem kæmper mod Noma

Hvis nogen har tændt for TV-nyhederne i første halvdel af marts. Har de sikkert set aktionerende amerikanere foran Los Angeles-filialen af det danske restaurantkoncept, Noma, bærende på lyserøde skilte fra organsiationen OFW (One Fair Wage). Konkret med budskaber om krav for lønnet arbejde og stop for mishandling/vold mod de ansatte på Noma.

OFW organiserer omkring 300.000 amerikanske restaurant­arbejdere.

Organisationen oplyser, at de generelt kræver stigning i minimumslønnen og afskaffelse af de ekstra lave lønsatser for arbejdere, der får drikkepenge.

Kilde: www.onefairwage.org

8. marts – international kvindedag – mod imperialistisk krig, krigsøkonomi og udnyttelse

8. marts er ikke en fejring, men en kampdag. WFTU står side om side med arbejdende kvinder over hele verden, der modsætter sig kapitalistisk udbytning, patriarkalsk undertrykkelse og imperialismens vold.

Tallene afslører dette system af død og udbytning:

Kvinder repræsenterer over 70% af verdens fattige; de tjener i gennemsnit omkring 20% mindre end mænd og er koncentreret i de mest usikre og mindst beskyttede sektorer. Mere end 60 % af det ulønnede arbejde, som er afgørende for social reproduktion, ud­føres af kvinder, hvilket garanterer enorme profitter til ­kapitalen og opsparinger til stater.

Krigsøkonomien beriger våbenindustrien og store monopoler, mens millioner af kvinder presses ud i fattigdom, arbejdsløshed og usikkerhed. Militærudgifterne stiger overalt, mens folkesundhed, uddannelse, velfærd og arbejderrettigheder nedbrydes.

I forbindelse med krig og besættelse udgør kvinder og børn størstedelen af de civile ofre: bombning, tvangsfordrivelse, sult og mangel på omsorg rammer især kvinder. I Palæstina er tusindvis af kvinder blevet dræbt, såret eller frataget adgangen til essentiel pleje. Økonomiske sanktioner, påvirker direkte arbejdende kvinder og reducerer adgangen til mad, medicin, sundhedspleje og sociale rettigheder.

Kvinder i arbejderklassen lider dobbelt. Kapitalisme og patriarkat er to sider af det samme system.

Kilde: www.wftucentral.org/

/ HeJa