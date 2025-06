Israels krigsforbrydelser bare fortsætter og fortsætter

[KOMMUNIST 6-7 2025] Størsteparten af Vesten, herunder Danmark, forsøger bevidst at forsvare Israels folkemord både i Gaza og på Vestbredden som ”legitimt selvforsvar”. Ja, de palæstinensiske frihedskæmpere og modstandsfolk bliver ligesom vore egne under besættelsen udråbt som terrorister, der hensynsløst udsætter hele deres egen civilbefolkning for besættelsesmagtens retmæssige repressalier.

Dette har nu kostet langt over 50.000 liv i Gaza i ­denne seneste krig, heraf næsten 20.000 børn. De har efterladt Gaza som en ubeboelig ruinhob, hvor besættelsesmagten jager befolkningen rundt med konstante varsler om lokale militære punktangreb. De blokerer for fødevarer, medicin og vand, nødhjælpsorganisationerne forsøger at få ind til den sårede og sultende befolkning, hvis hospitaler også er sønderbombede. Og til dato er det den væbnede konflikt, hvor flest nødhjælpsarbejdere og journalister er blevet slået ihjel.

Flygtninge

Krigsforbrydelser, som for længst er dokumenteret fra den internationale krigsforbryderdomstol. Israel erklærer ovenikøbet åbent, at formålet er at tømme de besatte områder for palæstinensere og selv overtage landet.

De forhandler åbenlyst med lande i Afrika om at modtage de fordrevne palæstinensere som flygtninge. Især USA og Europa har gennem hele forløbet støttet Israel både politisk og økonomisk. De udnævner modstanderne af overgrebene til antisemitter, der i flere tilfælde er blevet straffet. Det er nu i en række lande blevet strafbart at ytre sig til fordel for palæstinenserne.

Vi skal afvise den danske regerings kynisme overfor Israels fascistiske regerings opførsel. Israel står for folke­mord, etnisk udrensning, militære trusler og angreb på palæstinenserne og en række lande i nærområdet såsom Libanon, Syrien, Yemen og Iran.

Palæstina

Næsten 150 af FN’s 193 medlemslande har siden 1988 anerkendt Palæstina som et suverænt land, herunder Norge, men kun 10 EU-lande: Sverige, Irland, Spanien, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Bulgarien, Rumænien og Cypern. Hvor er Danmark?

Hidtil har regeringen ­svaret, at man følger flertallet i EU. Der er dog stadig flere vigtige stemmer, heriblandt Mogens Lykketoft fra Mellemøstnetværket, der kræver, at Danmark skal etablere en omfattende boykot af Israel.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har sammen med Storbritannien og Italien et initiativ i gang for at få den katastrofale situation i Gaza taget op i FN’s sikkerhedsråd. Desværre har vi set dette utallige gange de sidste mere end 77 år. I FN’s Generalforsamling vedtages den ene resolution efter den anden, som Israel uden konsekvenser ikke efterlever. I Sikkerhedsrådet blokerer USA alle forslag om krav til og sanktioner mod Israel med sit veto.

Fagbevægelsen

I Storbritannien har de tone­angivende fagforeninger vedtaget et totalt boykot af Israel. og Norge har LO også vedtaget fuld boykot. Hvor er toppen af den danske fagbevægelse?

Indtil nu har de danske universitetsstuderende forgæves forsøgt at få vedtaget akademisk boykot af israelske ­uddannelsessteder i lighed med dem, mange amerikanske universiteter har.

Hvor er de danske idræts­organisationer henne med krav om sportsboykot af Israel? Det fungerede mod apartheid i Sydafrika, og det har da også været let at få det igennem mod Rusland. Hvor blev den kulturelle boykot af? Israel deltager stadig i det europæiske Melodi Grand Prix.

Vores medier, politikere, fagforeninger og hele samfundet må kræve seriøse sanktioner mod forbryder- og apartheidstaten Israel for at få grusomhederne stoppet. Krigsforbrydelser skal straffes – ikke støttes!

Elin Søborg

Følg www.puls48.dk angående Palæstina-aktiviteter