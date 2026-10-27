Jagter ordrer i militæret

[KOMMUNIST 11-26] Oprustningsvanviddet fortsætter ufortrødent. Næsten hver sjette danske virksomhed er allerede leverandør til militæret, og over 7.000 danske virksomheder ser nu nye forretningsmuligheder i oprustningen.

Det viser en analyse fra Dansk Industri og AL Sydbank. Interessen for området er vokset markant i takt med politikernes beslutninger om at øge udgifterne til militæret.

Ikke kun krudt og kugler

De nye krigstiltag handler ikke kun om krudt og kugler, men også om milliarder af kroner til digital oprustning, bygninger, vedligehold og beklædning.

I den forbindelse skal det lige med, at militæret netop har skrottet nye kampuniformer for 300 millioner kroner, fordi kvaliteten var for dårlig. Militæret har derfor indgået en ny kontrakt, der lyder på cirka 600 millioner for ­leverancen af nye kampuniformer til soldaterne. Seneste påfund er indkøb af nye våbenskabe til kaserner for 350 millioner og to nye garagebygninger til kasernen i Nørre Sundby til 290 millioner, så virksomhederne gnider sig i hænderne.

Militæret dræner kassen

De danske militærudgifter er steget markant på få år og udgjorde i 2025 knap 100 milliarder kroner. Det svarer til 3,2 procent af BNP.

Samtidig har NATO-landene sat en ny målsætning, hvor medlemslandene fremover skal bruge mindst 3,5 procent af BNP på direkte militærudgifter samt yderligere 1,5 procent på sikkerhedsrelaterede udgifter. Tænk hvis disse penge var gået til velfærd i stedet.

/PeJu