Kamp om at bygge krigsskibe

[KOMMUNIST 5-2025] Mange byder sig til: Fyn har lavet en alliance for at tiltrække byggeriet af nye krigsskibe.

I Esbjerg vil et nyt kon­sortium det samme for at få del i de mange milliarder af kroner, der skal bruges til formålet.

Også Frederikshavn Kommune har udarbejdet en ny lokalplan for havnen, som skal åbne op for opførelsen af et stort værft, der skal bygge og vedligeholde de 55 krigsskibe, som Danmark skal have over de kommende år.

Planen bakkes helhjertet op

Sammenlagt vil værftet og de 55 nye krigsskibe ifølge en rapport fra Det Maritime Partnerskab koste godt 40 milliarder kroner, penge der, hvis værftet og skibene bygges i Frederikshavn, vil få stor økonomisk betydning for hele Nordjylland.

Værftet forventes at skabe 500–800 nye arbejdspladser. Derfor bakkes planen helhjertet op af samtlige 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Kan koste op til 100 milliarder

Det kan blive en dyr fornøjelse at opgradere og bygge nyt til Søværnet. En langsigtet flådeplan for det danske søværn kan løbe op i 100 milliarder frem mod 2045 – heraf alene 46 milliarder i perioden 2024–2033.

Det er mange penge, når man tænker på, at der for kort tid siden ikke var penge til at give skolelærere, sygeplejersker og andre offentligt ansatte en tiltrængt lønforhøjelse, men det er tilsyneladende noget andet.

Rundhåndet statsminister

Når nu engang vores statsminister er færdig med at spille verdensdame i EU-systemet, og er færdig med at dele kindkys, krammere og milliarder ud til krudt og kugler til Ukraine og vores eget militær, kan det være, at der bliver tid til at kigge på egen rede.

For der er nok at gå i gang med på hjemmefronten, hvor uligheden og velfærden er under pres. Alt imens der bruges milliarder på krig og ødelæggelse, kan de handicappede dårligt nok få en ny gummidup til deres stok, og hver femte ældre i plejebolig eller hjemmeplejen er under- eller fejlernæret.

/PeJu