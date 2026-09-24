Kapitalistisk bestikkelse i faglig konflikt

[KOMMUNIST 10-2026] Afslutningen på den næsten tre år lange svenske Tesla-konflikt er opsigtsvækkende.

Tesla valgte at afslutte strejken ved at udbetale en økonomisk godtgørelse til omkring 80 strejkende metalarbejdere fra I F Metal, mod at de opsagde deres stillinger. Det svenske fagforbund I F Metal indledte strejken, efter at forhandlingen om en overenskomst var brudt sammen.

Aldrig set før

Det er meget opsigtsvæk­kende, at Tesla har betalt strejkende for at afslutte deres ansættelse efter tre år med strejke, sådan lyder det fra Laust Høgedahl, der er arbejdsmarkedsforsker ved ­Aalborg Universitet. Det er ikke et udfald, man normalt ser på en arbejdskonflikt, siger han.

Skarpe reaktioner i Esbjerg

I en pressemeddelelse fra arbejderne på Esbjerg Havn lyder det blandt andet: Det er med dyb foragt og iskold vrede, at vi må konstatere, at den langvarige konflikt mellem Tesla og de svenske metalarbejdere er afsluttet.

Men lad os ikke forveksle en ophørt konflikt med en løsning. Det, vi her er vidner til, er ikke resultatet af en fair forhandling, men en kynisk udrensning af arbejderrettigheder betalt med milliardær-penge. Det er ikke en ­faglig løsning – det er bestikkelse.

Vil igen håndtere bilerne

Med konfliktens formelle ophør vil blokaden af Teslabiler i Esbjerg Havn naturligvis ophøre. Vores medlemmer vil igen håndtere bilerne, for vi er stolte af vores arbejdsmoral.

Men lad ingen tage fejl – hver eneste bil, der ruller af kajen i Esbjerg, vil være et symbol på Musk’s arrogance. Vi modtager bilerne, men vi beholder vores foragt for et selskab, der hellere vil betale folk for at forsvinde end at underskrive en overenskomst.

/PeJu