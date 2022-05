Kartelanklagede skal udføre teknikken på Femern

[KOMMUNIST NR. 5-2022] De spanske selskaber Cobra og Moncobra er blandt deltagerne i konsortiet Sice-Cobra, som skal levere hele den elektriske indmad til den 18 km lange Femern-tunnel.

Konsortiet, der består af selskaber fra Spanien, USA, Sverige, New Zealand og Australien, har vundet udbuddet, oplyser Femern A/S i en pressemeddelelse.

Karteldeltagelse hængende over hovedet

Femern-tunnelens elektriske indmad er en af de helt store opgaver på den 18 kilometer lange tunnel til Tyskland.

Licitationen har afsløret, at Cobra og datterselskabet Moncobra, som begge i Spanien er anklaget for i årevis at have snydt med offentlige udbud, nu har leveret det billigste bud på det store tekniske udbud, som bygherren Femern A/S er i gang med.

Sice-Cobra havde afleveret det billigste bud ud af tre prækvalificerede konsortier på 522,9 mio. euro, altså cirka 3, 9 mia. kr.

Femern a/s udtaler

I pressemeddelelsen oplyser Femern A/S da også, at udstyret til tunnelen med avanceret teknologi har en værdi på omkring fire mia. kr.

Denne kontrakt er afgørende for vores ambition om, at Femern-tunnelen bliver fremtidens grønne transportkorridor. Alle bydere på opgaven havde et højt niveau og levede op til vores krav til ekspertise og kvalifikationer.

Det valgte konsortium har dog afgivet det bedste tilbud i forhold til pris og kvalitet, siger Jens Ole Kaslund, der er teknisk direktør i Femern A/S.

Peter Just