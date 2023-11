Klima og miljø

v. Peter Just

[KOMMUNIST nr. 11-23]

Værste iltsvind i 20 år

Giftig svovlbrinte, døde fisk og liglagen på havbunden er i den seneste måned blevet udbredt i de indre danske farvande.

Iltsvindet er udbredt i et omfang og en styrke, som ikke er set siden 2002, og det har skabt historisk dårlige forhold for fisk, bunddyr og planter. På bare en måned er iltsvindet ottedoblet i forhold til sidste måned, hvor fisk og havmiljø kun blev reddet af usædvanlige sommerstorme. Siden har de høje temperaturer i kombination med næringsstoffer fra landbruget samt rolige vindforhold forværret situationen katastrofalt, viser et nyt notat fra DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi.

Områder med iltsvind større end Sjælland

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde midt i september knap 7.500 km2, altså et areal større end Sjælland.

En fortsættelse eller forværring af den nuværende iltsvindssituation vil være meget alvorlig for livet i de indre danske farvande, lyder det i notatet. DCE udsender hvert år fire iltsvindsrapporter, der beskriver de aktuelle iltforhold i de danske farvande.

Klimaministeren sylter fjernvarmeprojekter

Ifølge Dansk Fjernvarme sætter ansøgningerne til fjernvarmepuljen ny rekord med i alt knap 660 millioner kroner. Men der mangler 270 millioner kroner for, at alle projekter kan sættes i gang. Fjernvarmeselskaberne rundt om i Danmark er i fuld gang med at forsøge at indfri politikernes krav om, at der skal etableres fjernvarme hurtigst muligt for at undgå, som det hedder sig, afhængigheden af den russiske naturgas og olie.

For få penge at gøre med

Men et er politiske krav og ønsker, noget andet er virkelighedens verden. Og her er det helt tydeligt, at politikerne på Christiansborg ikke har i sinde at sikre sammenhængen mellem mål og midler.

De nyeste tal fra Energistyrelsen viser, at der er søgt om 656,2 millioner kroner for 2023 fra en pulje, der kun er på 386,2 millioner kroner.

Fjernvarmeselskaberne har været lydhøre over for de politiske ønsker om at sætte turbo på udrulningen af fjernvarme til de danske boliger, der får deres varme fra enten naturgas eller olie.

Men det er tydeligt, at det kun bliver ved skåltalerne, da pengene mangler til at føre det ud i livet. Og det er på trods af, at statskassen bugner af penge i en sådan grad, at den er ved at sprænges.

Alle møller i Vesterhav Syd er nu på plads

Det danske sommervejr har ikke vist sig fra sin bedste side i år, men sensommeren har været god til både solbadning og opsætning af havmøller.

De folk, som har stået for monteringen af møllerne, er blevet mere og mere erfarne i lokale forhold, og på det seneste har en mølle kunne opsættes på omkring 17 timer.

Det har betydet, at opsætningen af den sidste mølle er gennemført. Den første mølle var rejst den 12. juli, og hen over sommeren har installationsfartøjet været fast gæst i farvandet ud for Hvide Sande, mens møllerne har rejst sig en efter en. Arbejdet kunne følges fra strandene og Lyngvig Fyr, og der har været stor interesse fra både turister og lokale borgere.

Kabelarbejdet går fremad

De to eksportkabler, der skal forbinde selve parken med elnettet på land, er udlagt men endnu ikke fuldt ud nedgravet tilstrækkelig dybt i havbunden.

Omkring halvdelen af arbejdet med nedgravning af kabler er afsluttet, og arbejdet fortsætter. Firmaet Vattenfalls forventer, at man kan begynde at levere strøm fra Vesterhav Syd senere på efteråret. Samtidig med at kabelarbejdet i syd bliver afsluttet, skal de sidste møller i søsterparken Vesterhav Nord opsættes.