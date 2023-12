Klima og Miljø

Af Peter Just

[KOMMUNIST 12-2023]

Aarhus opretter klima- og energiområde

Nu skal alt handle om klima. Aarhus Kommune skaber et helt nyt område for Klima og Energi, der med en ny klimachef i spidsen skal realisere Aarhus Byråds ambitiøse målsætning om at gøre Aarhus CO2-neutral i 2030.

For at opfylde byens klima­ambitioner er man nødt til at skabe rammerne for nogle helt nye grundlæggende forandringer i byens transportmønstre, energiforsyning og ressourceforbrug. De seneste beregninger har vist, at det går for langsomt med at reducere CO2-udledninger i Aarhus, særligt inden for transport, energi og landbrug.

Chefen for teknik og miljø udtaler:

Vi skal have en klimachef, der kan drive forandringerne og være med til at påvirke interessenter og nationale politikere og myndigheder, så vi kan komme i gang med arbejdet. Der er mange ting i gang, men byrådet har sendt et meget klart signal om, at hastigheden skal op, for at vi når vores mål.

Det nye område får 55 medarbejdere, der skal realisere byens forandringer. Det forventes, at den nye klimachef kan starte ved årsskiftet, når det nye budgetforlig træder i kraft.

Ørsted stopper store vindmølleprojekter

Energiselskabet Ørsted har valgt at nedlægge to amerikanske projekter og nedskriver for milliarder.

I de første ni måneder af 2023 har Ørsted tabt knap 20 milliarder kroner, det viser selskabets delårsrapport, som netop er offentliggjort. Årsagen er kort fortalt massive prisstigninger på materialer, vindmøller og fundamenter, samt at renten er steget helt vildt.

Det har gjort ondt på Ørsted i den seneste tid, og dette er grunden til, at selskabet nu har valgt helt at stoppe Ocean Wind 1 og 2-projekterne i delstaten New Jersey i USA.

Afslag på afregningspriser

Projekterne var blevet dyrere end forventet, og derfor håbede Ørsted at kunne få lov til at hæve prisen på strøm.

I oktober fik Ørsted sammen med sin partner Eversource Energi afslag på at hæve prisen i den amerikanske delstat New York. Afvis­ningen efterlod Ørsted med et valg mellem to onder, enten skulle man nedskrive værdien af projekterne yderligere eller helt droppe projekterne og ­betale de bøder, det vil medføre.

Det er dårligt nyt for den danske stat, der trods alt ejer 50,1 procent af selskabet.

Kirker kan stikke en kæp i hjulet

Kirker kan blive den helt store snublesten, der kan forhindre opførelsen af et stort antal landvindmøller.

Kirkers stift kan med den nye lov nedlægge veto mod vedvarende energi inden for en kilometers afstand fra en kirkebygning.

For vindmøller på 250 meter har kirkens stifter vetoret op til to kilometer fra kirkens arealer. Det svarer til halvdelen af Danmarks samlede areal.

Ikke en gangbar vej

Det siger sig selv, at det ikke er en gangbar vej, at regeringen lægger op til at give kirker vetoret til at bekæmpe vindmøller på over halvdelen af landets areal.

Særligt nu hvor det er afgørende for at sikre den grønne omstilling, og hvor vedvarende energi har stor betydning, er det i den grad på tide at få stoppet kirkens særret mod opførelse af vedvarende energi.

Protest fra Kommunernes Landsforening

Fra KL lyder det, at der faktisk er flere statslige love og nationale interesser, der forhindrer, at vi hurtigst muligt får markant flere solceller og vindmøller.

Derfor skal der nye og bedre rammer til, hvis kommunerne skal stå på mål for Folketingets energimål, og derfor opfordrer KL til at få stoppet kirkens særret.