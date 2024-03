Klima og miljø

[KOMMUNIST nr. 3-2024]

v. Peter Just

Bomber lækker TNT ud i danske farvande

Da tyskerne i maj 1945 endelig overgav sig, stod vi tilbage med et stort problem. Overalt i de lande, der havde været besat af nazisterne, lå tonsvis af våben, bomber og andet tysk krigsmateriel tilbage.

Hvad skulle der ske med alle de våben? Dengang tænkte man, at den mest effektive måde at skaffe sig af med så store mængder var at dumpe store dele af det i havet, og et af de steder, hvor man gjorde det, var i Aarhusbugten.

2. Verdenskrig sætter sine spor

Ny rapport fra Aarhus Universitet viser, at tysk ammuni­tion, der blev dumpet i havet i Danmark efter 2. verdenskrig, frigiver TNT til vandet.

Hvis man tilfældigvis stod og spejdede ud over Aarhusbugten, har man i nogen tid kunnet se et skib sejle zigzag frem og tilbage på et område ud for Skødshoved. Skibet var Alkor, et tysk forskningsskib, der skulle tage prøver af vandet i det område, der kaldes Koraldybet, samt en række andre steder i indre danske farvande.

Under grænseværdien

Der blev taget en række prøver i Danmark, og det viste sig at området omkring Koraldybet havde det højeste TNT målt i Danmark, men stadig under grænseværdien for hvad man anser for farligt indtil videre.

Store protester i Østerild

Et flertal i Folketinget har netop besluttet at gå videre med planerne om at ­udvide Østerild centret, så man i fremtiden skal kunne opsætte vindmøller, der har en højde på op til 450 meter.

Det har fået både naboer og lokalpolitikere til at protestere kraftigt, senest på et borgermøde, hvor omkring 500 fra nærområdet deltog. Den højeste vindmølle i Østerild er i dag 271 meter.

Mange vil blive berørt

Hvis de nye høje møller ender med at blive rejst, betyder det, at op imod 40 ejendomme risikerer at skulle eksproprieres på grund af regler om støjgener. Derudover vil det også gå udover Frøstruplejren, som i dag huser omkring 100 beboere.

Lidt om Østerild

I Østerild ved Thisted findes det nationale testcenter for vindteknologi. Testcentret ligger i Europas bedste vindfelt kun syv kilometer fra havet, og det er en væsentlig grund til, at Thy i 2010 blev valgt som lokation for centret.

Danmarks Tekniske Universitet, Thisted Kommune, Realdania, Wind Danmark og Naturstyrelsen Thy står bag driften af centeret.

Vil lave udtjente vindmøller om til mursten

En bolledej af knuste vindmøllevinger og ler kan blive fremtidens mursten.

For mange er de symbolet på udviklingen mod mere grøn energi, men vindmøllerne har også en knap så grøn slagside. Vindmøllernes vinger er nemlig svære at genanvende, fordi de består af glasfibre og hærdeplast, som er smeltet sammen. Så når vingerne er udtjente, bliver de ofte deponeret – altså gravet ned i jorden.

Forskere og teglværk

Gråsten Teglværk og forskere fra Aalborg og Aarhus vil de næste tre år eksperimentere med at lave nye former for mursten, som reducerer mængden af ler, der vil være en knap ressource om nogle år.

Før selve processen med at fremstille mursten kan gå i gang, skal den perfekte formel først findes. Derfor er forskerne lige nu ved at undersøge, hvilken ”bolledej”, sammensætning af ler og glasfibre, der fungerer bedst i en mursten.

Håbet for projektet er at udvikle mursten, som skal bruge langt mindre CO2 i forbrændingsprocessen, fordi dele af leret er erstattet med glasfiber.