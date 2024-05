Klima og miljø

v. Peter Just

[KOMMUNIST nr. 6-7 2024]

En spændende lærlingeopgave

Fremtidens håndværkere skal deltage i opbygningen af fem minihuse, som skal blive en del af et kreativt univers i Frilandsmuseet inspireret af Ole Lund Kirkegaards bøger.

De små huse bliver en del af det kreative univers, som får navnet Frøsnapperbyen. Ifølge BygTek skal lærlinge fra Nexts erhvervsuddannelser være med til at opbygge den, og ad den vej få kendskab til traditionelle bæredygtige byggeprincipper.

18.000 kvm legeunivers

Frøsnapperbyen er et 18.000 kvm stort legeunivers på Frilandsmuseet, der kommer til at stå klar til leg den 14. juli 2024.

Byen bliver indrettet med legemiljøer inspireret af Ole Lund Kirkegaards ­forfatterskab, blandt andet de ovennævnte fem minihuse. De kommer til at hedde: “Husene på Remouladegade”.

Kendskab til fortidens byggemetoder

Husene på Remouladegade, som lærlingene fra Next skal være med til at bygge, kommer til at stå sammen med autentiske huse, som de så ud i 1960-1970’erne, som er den tid, bøgerne udspiller sig i. Lærlingene får derfor kendskab til traditionelle bygge­metoder.

Dengang var husene bygget med materialer som mursten, kalkmørtel og ler og malet med linoliemaling. Det er materialer, der er ved at komme frem igen, fordi de ikke er giftige, har en klimamæssig fordel og er sundere for håndværkere at arbejde med.

Københavns nye metrolinje

Endnu mere af København bindes sammen af metro når den seks kilometer lange forlængelse af metrolinjen M4 åbner i slutningen af juni, oplyser Metroselskabet.

Klimavenlig transport

København vokser, og med udviklingen stiger behovet for at gøre transport mellem eksisterende og nye bydele nem og klimavenlig for mennesker i byen.

Udvidelsen består af fem nye stationer: Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og København Syd. På omkring ti minutter vil man kunne komme fra sidstnævnte station til Rådhuspladsen.

Åbningsfest i sigte

Åbningsdagen markeres med et stort arrangement, og der arbejdes på at skabe en sand folkefest.

Med åbningen består det samlede metronet af 44 stationer og 43 kilometer spor. Fra 2030 forventes det, at den nye linje vil fragte omkring otte millioner passagerer årligt.

Grøn efteruddannelse er populært i byggeriet

Flere og flere efteruddanner sig til grønne kompetencer i byggesektoren. Således er deltagelsen af grønne AMU-kurser i Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond steget med 143 procent fra 2022 til 2023.

Det viser nye tal fra Pension Danmark, der administrerer en række kompetence udviklingsfonde herunder Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond.

Udviklingen er godt nyt

I 2022 udbetalte Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond til 384 grønne kursusforløb, mens tallet i 2023 lå på 934 forløb.

Denne udvikling er godt nyt for ufaglærte og faglærtes tilknytning til arbejdsmarkedet, da undersøgelser viser, at vi kommer til at mangle op mod 100.000 faglærte frem mod 2030, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling. Her er efteruddannelse afgørende for, at ufaglærte og faglærte tilegner sig de nødvendige kompetencer.