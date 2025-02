Klima og miljø

v. Peter Just

Havne udvides uden fakta om miljøpåvirkning

Når havnene udvides, hvilket sker i et stadigt hurtigere tempo i Danmark i disse år, kan det være et slag mod havmiljøet, som kan få levevilkår for fisk, muslinger og bunddyr til at kollapse.

En række forskere peger nu i ingeniørens niche for biodiversitet Eco Tech på, at de negative konsekvenser for dyre- og planteliv bliver alt for dårligt belyst, når vi vil ændre på moler i forbindelse med udvidelse af vores havne i fx Esbjerg, Aarhus, Hirtshals, Odense og Kerteminde.

Livet under overfladen

I den nordsjællandske kystby, Hornbæk lyder det eksempelvis i miljøvurderingen, at anlægsarbejdet og øget skibstrafik samt støjen herfra ikke kommer til at få nogen betydning for det ellers beskyttede marsvin.

Ifølge forskere er det ukorrekt. Udvidelsen vil få stor negativ betydning for den lokale bestand af marsvin, det kunne være undgået, hvis myndighederne gav tilladelse til, at der laves mere fyldestgørende undersøgelser.

I forvejen er de danske farvande ramt af mange slag og prygl fra landbrug, fiskeriets miljøskadelige stoffer samt klimaforandringer, så allerede nu er havmiljøet mange steder under hårdt pres.

Unge håndværkere skal kigge tilbage

Mange af svarene på klimaudfordringerne er allerede kendt. For at finde fremtidens løsninger må fremtidens håndværkere kigge tilbage, mener en række håndværker- og vidensinstitutioner.

Derfor har 200 unge håndværkselever været til en særudstilling på Dansk Arkitektur Center, København.

Klimakrisen truer byerne

På udstillingen fik de unge, som kan blive fremtidens klimahelte, mulighed for at opleve, hvordan det føles, når byerne bliver oversvømmet af havvand, grundvand og skybrud som følge af de globale klimaforandringer.

Samtidig blev de præsenteret for klimaløsninger med afsæt i materialer, teknikker, metoder og viden fra forsynings- og byggebranchen.

Gamle teknikker kan bruges

Mange af de gamle huse, der står på Frilandsmuseet, er lavet, så man kan adskille og flytte dem. Flytbare huse kan være en måde at imødekomme fremtidens udfordringer med hav- og grundvandsstigninger.

På Christianshavn er en velafprøvet funderingsteknik gået i glemmebogen. Her er vand med til at bevare de træpæle, som husene står på. Så kulturhistorisk viden kan med fordel bruges til fremtidens byggeri.

Bygning ført tilbage til originalt udtryk

Den 100 år gamle Regina­bygning i Aarhus har fået færdigmonteret nye koblede vinduer (en moderne version af gamle kittede vinduer med sprosser), der respekterer facadens originale udtryk.

Mange aarhusianske bysbørn har minder fra Regina-bygningen midt på Strøget, som har huset alt fra biograf til restaurant og små kuriøse butikker.

Vinduer skal reducere varmetab

Efter en totalrenovering af bygningen er kronen på værket de nye koblede vinduer, der skal være med til at sikre Regina-bygningen de næste mange år.

Det har været lejernes ønske at vælge de nye energi­effektive vinduer, der reducerer energiforbruget, så der her tages et vigtigt skridt mod at reducere ejendommens samlede klimaaftryk samt god lydisolering.