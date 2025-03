Klima og miljø

Af Peter Just

[KOMMUNIST 3-2025]

Åbner for statsstøtte til havvind

Det er nødvendigt at sadle om og yde statsstøtte til havvind, siger klimaministeren i et stort kursskifte efter den store mavepuster, hvor der ikke kom nogen bud på danmarkshistoriens største havvindudbud.

Det var samtidig et klart vink fra investorer om, at hvis ikke der kan tjenes penge, kan det være lige meget med den grønne omstilling.

Regeringen på tilbagetog

De seneste år har regeringen ellers ønsket, at selskaberne bag havvindmølleparkerne i højere grad har skullet betale staten for at opføre og drive møllerne, fordi vindenergi var blevet en god forretning.

Kravet om betaling var medvirkende til, at ingen virksomheder bød på det store udbud af havvind i slutningen af 2024.

Det har fået miljøministeren på andre tanker og åbner nu op for statsstøtte i form af, at staten er med til at tage noget af den risiko, der er forbundet med investeringer i havvind.

Glæde hos Dansk Metal

Hos Dansk Metal er man glade for, at regeringen nu skifter kurs.

Regeringen har lyttet til industriens behov og handler nu for at sikre billig grøn energi. Det er afgørende for både arbejdspladser og virksomheder, siger forbundsformand Claus Jensen.

Hos Dansk Industri hilser man også kursskiftet velkommen, for med den nye støttemodel bliver risi­koen minimeret, mener direktør for DI Energi Troels Ranis. Regeringen har ifølge ministeren ikke taget stilling til, hvor mange skattekroner i statsstøtte, der skal gives til kommende udbud.

Fyrskib vender hjem efter restaurering

Efter et år på værft i Hvide Sande bugseres det historiske fyrskib Nr. XVII Gedser Rev nu hjem til Historisk Havn i Helsingør.

Rejsen hjem krævede smult vande, så skibet kunne komme sikkert hjem, og efter ugers venten var vejrudsigten så lovende, at en slæbebåd kunne fragte skibet til Nordsjælland.

Maritimt miljø en vigtig kulturarv

Fyrskibet Nr. XVII Gedser Rev er bygget i 1895 og ejes af Nationalmuseet men er langtidsudlånt til Helsingør Kommune.

Fyrskibet er hovedsageligt blevet restaureret under dæk i agterskibet og af spanter, men alle, der kender fyrskibet, vil kunne se forbedringerne.

Samlingschef på Nationalmuseet Bobo Magid udtaler, at Fyrskibet Gedser Rev bærer en vigtig kulturarv, og sammen med vores historiske skibe i Holbæk fortæller den om den maritime Danmarkshistorie.

Manglende klimasikring af boligen

Nye tal fra DTU (Danmarks Tekniske Universitet) viser, at 57 procent af landets boligejere endnu ikke har overvejet at klimasikre deres hjem til trods for flere ekstreme vejrforhold og stigende risiko for vandskader.

En stigning af flere og større vandskader, især i kældre og på tage som følge af det våde vejr, opdager mange boligejere først, når skaden er sket, og så kan det være en bekostelig affære at rette op på.

Kan give milliardregning

Med udsigten til mere ekstremt vejr i fremtiden er det vigtigere end nogensinde, at man gør noget ved sagen, også selvom det kan virke som en stor omkostning her og nu, men konsekvenserne og regningen kan blive langt større, hvis man ikke sikrer sig på forkant.

Som følge af stigende vandmasser og skybrud kan vi forvente regninger på trecifrede milliardbeløb, hvis vi som samfund ikke formår at klimasikre bedre end i dag.