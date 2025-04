Klima og miljø

Af Peter Just

[KOMMUNIST 4-2025]

Faguddannelser i gammelt værftsmiljø

De 142 år gamle skibsværftshaller i Helsingør skal omdannes, og nu er turen kommet til den historiske Hal 19, der skal danne ny ramme om bådebygger- og sejlmageruddannelsen samt blive skolehjem.

Det kommende Udviklingscenter i Værftshal 19 får en central placering i Helsingørs historiske bykerne og skal designes med respekt for det sted, det opføres på.

Værksteder og undervisning

Værftshal 19 fra 1882 har et areal på 2.400 kvm, og hallen er fredet bortset fra gavlen, som skal tilpasses arkitektonisk til byggeriet.

Når projektet er færdigt, vil det også rumme faciliteter til efteruddannelse. Det betyder, at der vil være både værksteder til praktisk arbejde og faciliteter til undervisning og møder.

Skrappe krav til skolehjem

Det nye skolehjem skal ikke kun være et funktionelt byggeri men også et eksempel på bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet samt anvendelse af materialer med lang levetid og minimal CO2-udledning.

Bæredygtighed er nøgleordet i opførelsen af skolen, som skal være hjem for 45 elever fra hele landet.

Kommuner bygger løs ved kyster

Øget fokus på klimaforandringer og forhøjet vandstand har ikke rykket ved byggelysten nær de danske kyster.

I 2023 ramte en stormflod de danske kyster ud til Østersøen. Det var en 100-års hændelse. Ifølge Danmarks Metrologiske institut, DMI, kan 100 års hændelser som den stormflod ske hvert andet eller tredje år i fremtiden. Det skyldes udledningen af drivhusgasser og dermed klimaforandringer.

Letsindig planlægning

En undersøgelse fra Arkitektskolen i Aarhus viser, at en lang række kystbyer har planlagt nye byggerier i områder, der er truet af oversvømmelser de kommende år.

Ud af 54 undersøgte byer ved landets kyster har 32 nyt byggeri på vej i risikozoner. Det svarer til knap 60 procent af byerne. Samme undersøgelse viser også, at alle 54 kystbyer siden 2010 har bygget nyt i områder, der kan blive oversvømmet ved stormflod.

Kan koste kassen

Tidligere i november 2024 viste en analyse fra Danmarks Tekniske Universitet, at regningen for oversvømmelser på grund af stormfloder og skybrud kan blive 406 milliarder kroner de næste 100 år.

Så det har store økonomiske konsekvenser, hvis man fortsætter med at bygge i de områder. Leder af kontoret for grøn omstilling og klima i Region Midtjylland, Rolf Johnsen, mener, at det ikke er smart, at man fortsætter med at bygge i de områder, og kalder det for en dum investering, der kan give bagslag.

Storme giver håndværkere travlhed

Efter de seneste stormvejr skal landets håndværkere igen i gang med at udbedre skader på bygninger, og det skaber travlhed hos mange lokale håndværkere.

De ødelæggelser, som følger efter en storm, har givet mange skader som følge af blæsten og i nogle områder på grund af de store regnmængder, som giver oversvømmelser og fugtskader, der skal repareres.

Små skader skal tages alvorligt

Selv om der kun er tale om en enkelt tagsten, der er fløjet af eller ligger skævt, kan det betyde, at alt det regnvand, der løber ned fra toppen af taget, trænger ind i bygningen og giver fugtskader i konstruktionen eller på lofter længere nede i bygningen.

Så selv om der kun er tale om mindre skader, er det vigtigt at få dem udbedret, før de udvikler sig.