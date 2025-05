Klima og miljø

Af Peter Just

[KOMMUNIST 5-2025]

Igen fuldt tryk på den danske gas

Efter en række problemer er det genopbyggede Tyra felt nu i fuld drift. Dermed er Danmark ikke bare selvforsynende med gas men også nettoeksportør.

Produktionen sikrer Danmark en stabil gasforsyning, mens vi udvikler et grønnere energisystem. Tyra gasanlægget forventes at levere op mod 2,8 milliarder kubikmeter gas om året, hvilket kan sammenlignes med Danmarks årlige gasforbrug på 1,4 milliarder kubikmeter i 2024.

Lavere CO2 udledning

Det genopbyggede Tyra felt producerer gas med 30 procent lavere CO2-udledning sammenlignet med det tidligere anlæg.

Genopbygningen er et bevis på, at offshore-industrien i Nordsøen med base i Esbjerg er i verdensklasse. En opgave der ikke ville have været mulig uden de tusindvis af dygtige og dedikerede medarbejdere, som har brugt mere end 46 millioner mandetimer på opbygningen af det nye anlæg.

El-nettet kan ikke klare grøn omstilling

Om vi plastrer hele Nordsøen, Østersøen og Amager til med vedvarende energikilder som sol og vind, så vil vi fortsat ikke nå i mål med grøn strøm uden eksempelvis lagring eller udbygning af vores infrastruktur.

Det mener Foreningen af Rådgivende ingeniører (FRI), som hvert år udgiver en rapport, der vurderer tilstanden for blandt andet den danske infrastruktur.

Kan ikke leve op til forbruget

Ifølge rapporten kommer det danske energinet efter al sandsynlighed ikke til at leve op til behovet allerede om få år.

Selv om Danmark har et af Europas mest stabile el-net, er det ikke konstrueret til at håndtere, at vi alle skal kunne lade en elbil, og at en stor del af vores opvarmning sker via varmepumper.

Det stigende forbrug af produkter, der kræver strøm, vil i fremtiden koste samfundet milliarder af kroner til investeringer.