Klima og miljø

Søfartsmiljø der puster liv i historien

Museet for Søfart i Helsingør har fornyet den faste udstilling om miljøet til søs, og kan med åbningen af ’Søfarer – 400 års danmarkshistorie’ trække personer frem, der ellers har været oversete i søfartshistorien fra den menige sømand og søfartens kvinder til kolonitidens ofre.

Fortælling gennem tiden

Fortællingen om de søfarende er fuld af gribende historier om eventyr, sagn, rigdom og rædsel, men også om opfindsomhed og udvikling.

Rejsen begyndte med et dansk sejlskib i 1600-tallet og fortsatte med dampskibene, der gjorde Danmark og verden moderne. Herfra går fortællingen gennem søfartens gyldne tider i 50’erne og helt frem til nutidens containerskibe.

Hele Danmarks historie

Den nye faste udstilling er skabt med vægt på brug af genbrugsmaterialer. Der er udvalgt mere end 300 genstande, billeder og film, der puster liv i miljøet til søs.

Udstillingen danner museets rygrad de næste mange år og bliver fortsat suppleret med særudstillinger samt formidling af aktuelle maritime temaer.

Truslen mod det danske vandmiljø

Det kommer næppe som en overraskelse for nogen, at verden klimamæssigt oplever en række nye udfordringer, og her er vand en af dem.

Vi oplever lange perioder med tørke og storme med kraftig nedbør. Det betyder, at vandet først vælter ned fra oven, og de store mængder er med til at presse grundvandet op og øge risikoen for oversvømmelser.

Farlige tungmetaller

Tungmetaller er en stor trussel mod det danske vandmiljø, herunder vandløb, søer og havet, samt vores drikkevand.

Selvom denne trussel ikke er så synlig som andre klimamæssige udfordringer, kan det udvikle sig til en samfundsmæssig katastrofe.

Drikkevand truet

I Danmark har vi tradition for at kunne drikke vores vand direkte fra vandhanen, men i fremtiden er vores drikkevand truet på grund af tungmetaller, der helt uhindret siver ud i kloaknettet og siden spredes via den offentlige vandforsyning frem til vores vandhaner.

Forureningen kommer ikke kun fra sprøjtegifte og fluorstoffer som PFAS men også fra tagflader, der er fyldt med tungmetaller som vores regnvand rammer, inden det løber ned i jorden.

Noget må gøres

Vi har lullet os i søvn i for­visning om, at vi også i frem­tiden vil kunne drikke friskt og rent vand direkte fra vandhanen. Men sådan kommer virkeligheden ikke til at se ud, hvis vi ikke gør noget ved problemet.

Ny klimaaftale for skibsfart

En ny klimaaftale for den grønne omstilling af skibsfarten er blevet vedtaget i FN-organet IMO.

Et flertal af verdens lande har godkendt oprettelsen af en ny miljø­zone i det nordøstlige Atlanterhav, der bliver verdens største Emissionskontrolområde (ECA), hvor skibene skal benytte brændstof med lavt svovlindhold.

Store områder bliver dækket

Den kommende miljø­zone vil strække sig langs kysten fra Portugal, Spanien og Frankrig over De Britiske Øer og helt op til Island og Grønland. I følge Maritime Danmark forventes områderne at blive omfattet af de nye miljøregler i 2027.

Kan forhindre tidlige dødsfald

Kampen mod luftforurening fra skibsfart kan forhindre tusindvis af for tidlige dødsfald i Europa.

Samtidig vil den nye miljøzone lukke hullet mellem eksisterende miljøzoner i Nordsøen, Østersøen og Middelhavet og dermed dække næsten alle europæiske farvande.