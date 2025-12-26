Klima og miljø

v. Peter Just

COP-30 klimatopmøde

På FN’s Klimatopmøde COP-30 i Brasilien forsøgte forhandlere fra flere af verdens lande at blive enige om en plan for at udfase olie, kul og gas.

Det er en nødvendighed, hvis verden skal styres væk fra den nuværende kurs mod 2,5 graders global opvarmning og dermed undgå flere klimakatastrofer end dem, vi allerede har været vidne til.

Nødvendig demonstration

Ved Klimatopmødets start stormede de brasilianske oprindelige folk mødet i frustration over de ødelæggelser, klimaforandringer har betydet for deres levevis.

– Vi er her for at sige, at folket ikke bliver hørt til den her COP. Vi er folket. Og dem der er ansvarlige for klimaforandringerne og for ødelæggelserne af regnskoven, de er derinde og lader som om, de løser det, sagde en demonstrant i et tv-klip fra begivenheden.

Nordea på afveje

Nye tal fra Mellemfolkeligt Samvirke viser, at Skandinaviens største bank Nordea, som er den næststørste i Danmark, har store summer investeret i to amerikanske olieselskaber, der er på oliejagt i den brasilianske del af Amazonas få timers kørsel fra, hvor Klimatopmødet bliver afholdt.

Stof til eftertanke

Det var meningen, at det skulle have været et af de vigtigste Klimatopmøder siden Paris-aftalen, og samtidig har Brasilien lige godkendt olieboringer i Amazonas.

Ifølge FN og det internationale Energiagentur er det i direkte modstrid med Paris-aftalen at bore efter ny olie og gas. Det er også hul i hovedet, at alt imens Danmark hævder at kæmpe for at få stoppet oliejagten, så er Nordea og andre danske investorer med til at øge jagten.

Aftale uden bindende mål

Der var næppe mange, som havde regnet med at de helt store fremskridt ville være det, som COP-30 mødet ville blive husket for, og som forventet udeblev resultaterne også

Den endelige aftale forpligter ikke verdens lande til at udfase fossile brændstoffer, den giver heller ingen garantier for, at verdens rigeste lande vil betale den finansiering, som fattige lande har brug for til at modstå klimaforandringerne. Så endnu engang blev de fattige lande og klimaet den store taber.

Mangel på ressourcer i fremtiden

Virksomheder i bygge- og anlægsbranchen er storforbrugere af råstoffer som sten, grus, sand og ler. Byggeriet står for 30 procent af det samlede danske råstofforbrug, blandt andet bruges store mængder sand i produktionen af beton, resten af råstofferne bruges til vej- og anlægsprojekter.

Mangel på de vigtige råstoffer kan med tiden påvirke byggeriet negativt, og ressourcerne er ikke uendelige.

Fremtid med begrænsede råstoffer

Nu skal et nyt projekt, ledet af Teknologisk Institut, undersøge, hvordan byggebranchen kan tilpasse sig en fremtid med begrænsede råstoffer. Der vil være øget fokus på renovering og genbrug, brug af biobaserede materialer eller lettere konstruktioner.