Klima og miljø

v. Peter Just

[KOMMUNIST 3-26]

Det flyder med affald på USA-baser

Selvom det amerikanske militær i dag alene er aktivt på Pituffik Space Base i det nordligste Grønland, taler fortidens spor sit tydelige spor.

For på en række lokationer i Grønland, hvor amerikanerne tidligere har været til stede, ligger bunkevis af rustne olitønder, byggeaffald og store mængder af potentielt farligt affald tilbage.

Oprydning snegler sig afsted

På trods af, at der i 2018 blev indgået en aftale om en storstilet indsats til 180 ­millioner kroner fra dansk side til en omfattende oprydning efter det amerikanske militær i Grønland, er det kun en mindre del, der rent faktisk er udmøntet, skriver det grønlandsk medie Sermitsiaq.

Også galt på Pituffik

Det er ikke kun på de forladte baser, at affaldet hober sig op. Det samme gør sig gældende på Pituffik Space Base (tidligere Thule Air Base) i det nordlige Grønland, hvor det amerikanske militær endnu er aktiv. Her har Aarsleff tidligere måttet hjælpe med at rydde op.

Fjernkøling i Aarhus

En ny tank til fjernkøling er blevet installeret på Sydhavnen i Aarhus.

Den kan rumme 2.000 m3 iskoldt vand, som skal bruges til fjernkøling – en effektiv måde at køle bygninger og virksomheder ned, uden at hver enkelt skal have egne køleanlæg. Kølingen bliver lavet med store varmepumper på Aarhus Værket, og overskudsvarmen fra processen bliver sendt tilbage i fjernvarmenettet.

Stor interesse

Allerede nu har forsyningsselskabet Kredsløb, som er ejet 100 procent af Aarhus Kommune, lavet aftaler om at skulle afkøle de kommende kontorbygninger ved det 143 meter høje byggeri på Mindet og Europaplads.

Fakta om fjernkøling

Fjernkøling fungerer som fjernvarme. Fjernkølingen produceres centralt og leveres til forbrugerne via rør i jorden, der forbindes til bygningens interne køleforsyning.

Fjernkøling kan benyttes til komfortkøling af kontorbygninger, hoteller, stormagasiner og erhvervsvirksomheder. Det kræver et mindre areal i bygningerne at blive forsynet med fjernkøling, end hvis man har sit eget køleanlæg.

Skal øge forståelse for naturen

Et nyt naturhus til Københavns Skolehaver skal øge 60.000 børns forståelse for naturen. Huset er på 121 m2, dertil er der en garage på 32 m2, samt et udhæng på 47 m2 og en stor træterrasse. Det har været vigtigt, at huset blev opført i materialer uden CO 2 -aftryk og kræver minimal vedligeholdelse.

Stolte håndværkere

En del tømrere og lærlinge har været med til at opføre naturhuset, og de er stolte over at have været med til at bygge det på mange måder helt særlige hus. For der har været rigtig meget tømrerarbejde både ude og inde, og samtidig har projektet givet erfaring med at bygge bæredygtigt.

Lidt om Københavns skolehaver

Københavns Skolehaver er en almennyttig forening, som blev etableret i 1903. Foreningen har til formål at give københavnske børn fra 0-14 år mulighed for at dyrke deres eget stykke jord med blomster og grøntsager.

Derudover tilbyder skolehaverne også viden om natur, bæredygtighed og madkultur.

Haverne drives af et team af dedikerede medarbejdere og mere end 100 frivillige. Flere end 60.000 børn og unge besøger haverne hvert år og kommer i den forbindelse til at bruge det nye naturskole hus.