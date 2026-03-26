Klima og miljø

v. Peter Just

[KOMMUNIST 4-2026]

Gammelt fabriksmiljø får nyt liv

Boligforeningen AAB vil bygge boliger i historiske rammer, for AAB har købt de tidligere fabriksbygninger i Vanløse, hvor radiofabrikken TO-R huserede i en årrække.

Efterspørgslen på almene boliger i de større byer er enorm, og derfor har Danmarks ældste og største almene boligforening AAB et særligt ansvar for at gå forrest i den nødvendige udvikling af en mere blandet og bæredygtig by for både unge mennesker og familier.

Præmieret arkitektur

TO-R bygningerne står i dag som et stykke dansk velfærdsarkitektur, som i fremtiden vil forvandles til 24 ungdoms- og 59 familieboliger, hvoraf hovedparten opføres i de eksisterende bygninger, der blev præmieret af Københavns Kommune efter opførelsen.

Byggeriet forventes at gå i gang i sommeren 2027 og stå færdig omkring to år senere.

Lidt om TO-R radio og tv

TO-R var en dansk producent af radioer. Fabrikken blev grundlagt i 1930 af Rasmus Rudholt, hvis initialer danner grundlag for navnet to R.

I sin storhedstid i 1950’erne var der omkring 1.000 ansatte på fabrikken. Da TO-R var på sit højeste, producerede man 3.000 fjernsyn om dagen plus et stort antal radioer, inden den lukkede i 1966.

Fabrikken var en af flere inspirationskilder til Bella Radio i TV-serien Krøniken.

Problemer med skimmelsvamp i boliger

Det seneste år har været det vådeste, DMI nogen­sinde har registreret, og de store mængder regn giver den skumle skimmel gode betingelser for at slå sig løs.

Spar ikke for meget på varmen

I Danmark er vi blevet omhyggelige med at skrue ned for varmen.

Men fugtigt vejr kræver ekstra opmærksomhed på temperaturer, for når man skruer ned for varmen, kan luften indeholde mindre vanddamp. Den fugtige luft vi afgiver, sætter sig som kondens på kolde overflader som vægge og vinduer, og det er en lynhurtig vej til skimmelsvamp.

Helbredsmæssige problemer

Manglende udluftning, manglende vedligeholdelse og utidssvarende konstruktion, er de mest almindelige årsager til skimmelsvamp.

Udover at det er særdeles sundhedsskadeligt, kan det medføre allergi, astma og andre luftvejssygdomme.

Ud over de helbredsmæssige konsekvenser er der nemlig også en dundrende økonomisk hovedpine, der kan følge med, når den ubudne gæst skal smides på porten.