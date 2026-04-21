Klima og miljø

v. Peter Just

[KOMMUNIST 5-2026]

En æra for kulkraftværk er slut

Nedrivningen af Ørsteds kulkraftværk på Esbjerg Havn, der i mere end otte årtier har leveret strøm og varme til forbrugerne, er i fuld gang. Dermed er endnu et kapitel i byens industrielle historie snart slut.

Markant vartegn forsvinder

Projektet forventes at strække sig over de næste to år, og omfatter blandt andet demontering af den 74 meter høje kedelbygning og den 250 meter høje skorsten, der i årevis har været pejlemærke for både søfolk og esbjergensere.

Fokus på miljø og genbrug

Der skal ved nedbrydningen af værket arbejdes på et særligt fokus på miljø og genbrug, og målet er at 99 procent af materialerne fra kraftværket, skal genbruges, især beton og jern.

Nye tider

På det nu snart tidligere værkområde, hvor kul var en hjørnesten i energiproduktionen, fortsætter den grønne omstilling med fokus på vedvarende energi.

Elproduktionen vil fremover blive dækket af andre kraftværker samt vindmølleparker og solcelleanlæg. Fjernvarmen kommer fra overskudsvarme og havvandspumper forbundet med elkedler.

Ny batteridrevet færge indsat

Nu sejler Scandlines nye færge Baltic Whale på overfarten Rødby-Puttgarden.

Færgen er blandt de største i verden, der kan sejle udelukkende på batterier, og er et vigtigt skridt mod rederiets mål om sejlads uden direkte udledninger i 2040.

Øger kapaciteten

Indsættelsen af Baltic Whale på Femern-Bælt er en milepæl for Scandlines, som allerede fik ideen til en batteridrevet færge tilbage i 2018.

Den nye fragtrute har plads til 66 fragtenheder og øger dermed kapaciteten med 27 procent.

Hurtig opladning i begge havne

Baltic Whale er udstyret med et af verdens største batterisystemer på en færge, og kan under normal drift sejle overfarten på de 18,5 kilometer på 45 minutter.

Samtidig er der kommet nye strømkabler i begge havne, der gør det muligt at oplade færgen på cirka 12 minutter i hver havn. Færgen kan også sejle i hybriddrift, og er udstyret med diesel generatorer til brug ved behov.

Minkfarme bliver sociale mødesteder

Overalt i landet vil, tonsvis af træ og tusindvis af tagplader fra landets minkfarme over de næste to år, få nyt liv, når de bliver genbrugt i produktionen af 150 små huse, der skal bruges til mødesteder, som Realdania forærer til fællesskaber i hele landet, som en del af indsatsen: Vores Sted.

Et fagligt samarbejde

Nedrivningen af de mere end 1.200 minkfarme er en oplagt anledning til at gøre noget, vi generelt skal gøre mere, nemlig at genbruge ­gode gedigne byggematerialer. Det sker i samarbejde med nedrivere, savværker, håndværkere og arkitekter, hvor målet er at genanvende 85 procent til at bygge mødestederne

Sparer CO 2 og træer

Hvis træet, der anvendes til at bygge mødestederne, i stedet var blevet afbrændt, havde det udledt cirka 400 tons CO 2 . På samme vis slipper man for at fælde omkring 638 fyrretræer ved at anvende eksisterende træ.

Byggerierne udføres af lokale tømrere og entreprenører fordelt over hele landet frem mod slutningen af 2027, i takt med at der gives byggetilladelser.