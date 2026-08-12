Klima og miljø

v. Peter Just

Unge håndværkere skippede ferien

54 unge håndværkere skippede ferien for at bygge bæredygtigt på Green Skills Camp i Herning.

Fremtidens byggeri kræver helt nye, grønne kompetencer. Det er baggrunden for, at 54 erhvervsskoleelever valgte at bytte strandstolen ud med værktøj og tunge materialer.

Passion for håndværket

På campen skulle murer-, tømrer-, struktør- og ­bygningssnedkerelever ­eksperimentere med fremtidens bæredygtige byggeteknikker.

Fælles for dem alle er en passion for håndværket og en lyst til at gå forrest i den grønne omstilling. De unge skulle blandt andet eksperimentere med solcellefliser på terrasser, bjælkebyggeri og opbygningen af en masseovn.

Et levende laboratorium

Det var Herningsholm Erhvervsskole, som stod for campen. De er udpeget som na­tional klimaerhvervsskole inden for bæredygtigt byggeri, og campen fungerede som et levende laboratorium, så de unge fik konkrete og bæredygtige færdigheder med hjem, som de kan bruge ude på landets arbejdspladser.

Aalborg Portland løb med pengene

Cementproducenten Aalborg Portland får nu milliardstøtte til at fange og lagre 1,25 millioner ton CO 2 årligt fra deres skorstene.

I alt var der 28 milliarder statslige kroner til uddeling over de næste 15 år. Det er på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort, hvor mange penge Aalborg Portland fik raget til sig, men andre fik ikke et ben til jorden.

Blev sat til vægs

Undervejs i forhandlingerne var der ti andre selskaber, som var interesserede i at byde. Heriblandt en række kommunalt ejede affaldsforbrændinger, men de sprang fra igen, fordi det var forbundet med en stor økonomisk risiko, da Energistyrelsen kun i begrænset omfang tilbød støtte.

Mette Frederiksen i kulissen

Aalborg Portland – Danmarks største klimaforurener – har en god og solid støtte i Mette Frederiksen, da hun tidligere har udtalt, at hun ville hægte sig fast til Aalborg Portland, før cementfabrikken fik lov til at lukke.

Så for at bevare fabrikken satses der nu på teknologi, som kan fange CO 2 -udledningen fra skorstenene. Men Klimarådet advarer mod, at teknologien risikerer at levere færre klimagevinster, end man satser på.

Flertal foretrækker grøn strøm

Grøn energi fra solceller og vindmøller skal udgøre den største del af vores energiforsyning i fremtiden. Det slår en ny meningsmåling fast, hvis man spørger danskerne. Den store opbakning til vedvarende energi fra sol og vind, stemmer overens med tidligere undersøgelser.

Opbakning på tværs af regioner

Kritikere af vedvarende energi råber tit op om, hvordan landsbysamfund i landdistrikterne er imod solceller og vindmøller, men på tværs af landets regioner er der mere eller mindre lige stor opbakning til vedvarende energi, viser undersøgelsen som er foretaget af Common Agenda.

I den seneste måling fra 2025 svarede 63 procent, at det var OK at sætte vindmøller op, i nærheden af hvor de bor. Forsknings Projektet Clim Act, som Københavns Universitet og Aarhus Universitet samarbejder om, slår lignede fast i deres undersøgelser.