Klima og miljø

v. Peter Just

[KOMMUNIST 10-2026]

Håber på nye grønne danske job

Det blev som bekendt Vattenfall Vindkraft, som vandt udbuddet og skal opføre en havvindmøllepark i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og en ved Hesselø i Kattegat.

I den forbindelse har både Dansk Metal og 3F forventninger til, at det giver nye job. Dansk Metal mener, at Vattenfall har ansvar for at der uddannes lærlinge, og at der skabes nye industriarbejdspladser. Fra 3F side skønner man. at det kan give næsten 2.000 nye 3F-job om året i hvert af de år, der skal bygges.

En tredje park skal i udbud

Efter planen skal de to havvindmølleparker stå klar i 2032 og vil tilsammen komme til at producere mindst 1,8 gigawatt el. Det svarer til det årlige elforbrug for knap to millioner husstande. En tredje park, Nordsøen Syd er stadig i udbud, og fristen for at byde udløber i efteråret 2028.

Hvem er Vattenfall?

Vattenfall ejes 100 procent af den svenske stat. Energikoncernen blev stiftet i 1909, og styres af det svenske ministerium for klima og erhverv. Hovedkontoret ligger i Solna i Sverige.

Miljørigtig ophugning af færge

Millioner af danskere har sejlet med den. Nu har den sat sidste kurs mod Esbjerg, hvor firmaet Smede Gaarden skal stå for ophugningen af den tidligere DSB-færge Kronprins Frederik. Smede Gaarden i Esbjerg er en miljøgodkendt virksomhed, som står i spidsen for grøn skibs genbrug og ophug i Europa.

Lidt om færgen

Kronprins Frederik blev bestilt af DSB på Nakskov Skibsværft i 1978 og blev leveret i april 1981, hvor den blev indsat som jernbanefærge på Storebælt mellem Nyborg og Korsør indtil 1997, hvor Storebæltsbroen åbnede.

Færgen havde plads til 2.280 passagerer, 180 personbiler og havde 494 meter jernbanespor til tog.

Værftet havde i sin storhedstid 2.200 ansatte. ØK (Østasiatisk Kompagni) valgte at lukke værftet i 1987 på grund af konkurrencen fra Fjern Østen, hvorved alle mistede deres job. Det ramte Nakskov og hele Lolland hårdt.

Solgt til Scandlines

Siden blev den solgt til Scandlines, hvor den blev indsat på Gedser-Rostock ruten, inden den i 2017 blev flyttet til Rødby-Puttgarden overfarten. Her sejlede den sidste tur den 9. marts i år.

Vandforsyning i Randers fremtidssikret

Vandforsyningen i Randers får et betydeligt løft for at fremtidssikre det rene drikkevand de næste 100 år.

Det skal sikre rent vand gennem en ny aftale med energikoncernen Verdo, som omfatter opførelsen af det nye Bunkedal Mølle Vandværk samt igangsætning af den indledende planlægningsfase til en ny regional kildeplads og et nyt vandværk ved Nordre Fælled.

Drikkevand under pres

Bunkedal Mølle Vandværk skal erstatte to udtjente ­vandværker i Bunkedal og Østrup Skov. Den nye kildeplads ved Nordre Fælled skal erstatte en af Danmarks ældste kildepladser ved Oust Mølle, som er presset af forurening, og dermed kører på lånt tid.

Vandforsyningen i Randers

Der er omkring 60 vandværker i Randers Kommune, og der vil være mulighed for de lokale vandværker at slutte sig til, når byggeriet af det nye vandværk til 72 millioner kroner står klar i 2028.

Verdo Vand, som er ejet af forbrugerne som andelsselskab, indvinder i dag 2,3 millioner kubikmeter vand årligt, og står dermed for omkring halvdelen af vandforsyningen i Randers Kommune.