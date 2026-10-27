Klima og miljø

v. Peter Just

[KOMMUNIST 11-26]

Cheminova lukker ved årsskiftet

Det kom som et chok, da de 400 ansatte på Cheminova fik den dystre besked om, at fabrikken skulle lukke ved årsskiftet.

Cheminova fabrikken blev for 12 år siden solgt til amerikanske FMC, der ikke mener, der er profit nok i at fortsætte produktionen. For et halvt år siden ville koncernens topchef ellers sælge eller fusionere. Og nu er det så endt med en lukning af fabrikken.

Et lille tilbageblik

Ceminova blev i 2015 solgt til amerikanske FMC Corporation, som gav fabrikken navnet FMC Rønland. Sælgeren var Auriga, et børsnoteret selskab, der havde Aarhus Universitets Forskningsfond som hovedaktionær. Fonden fik over 3 milliarder kroner ud af salget.

En af Danmarks største forurenere

Cheminova-fabrikken har ligget på vestjyske Harboøre Tange helt tilbage til 1953 og har produceret midler til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampe i landbruget. Det har betydet, at området i årtier har været præget af forurening fra den tidligere fabrik.

På Harboøre Tange er der blandt andet konstateret omfattende forurening med kemikalier, og Region Midtjylland er i gang med at inddæmme forureningen med en 750 meter lang jernvæg.

Ammunition i stedet for gift

I en desperat panikhandling for at bevare arbejdspladser har den konservative borgmester i Lemvig Kommune Jens Lønberg nu foreslået, at Cheminova laves om til ammunitionsfabrik eller våbenfabrik, for til forskel fra en ny vindmøllepark er der nemlig arbejdspladser i at producere ammunition, mener han.

Her kan man så tænke, om ikke området har været udsat for fare nok i forvejen gennem årene.

Delte meninger om lukning

Det er naturligvis et hårdt slag, der rammer Lemvig Kommune, når de mange arbejdspladser forsvinder, da det er kommunens største arbejdsplads. Men det skal også frem, at det for mange lokale er en glædens dag, at lukningen af fabrikken nu er en realitet.

Bladet KOMMUNIST har også ad flere omgange beskrevet den voldsomme miljøkatastrofe, som fabrikken har påført området.

Rekordstore områder med iltsvind

Fiskene er væk, planterne er rådne og store områder af de indre danske farvande er døde.

Selvom politikere og eksperter i årtier har talt om at løse problemet, fortsætter den ødelagte natur under vandoverfladen. År efter år er vandet blevet forurenet af kvælstof fra landbruget.

For øjeblikket er vi inde i den frygtede iltsvindssæson, hvor ilten for alvor svinder ind, og hvor fedtemøg skaber brune bølger langs strandene.

Nyt rødt flag

Den alarmerende situation har fået Greenpeace til at lancere et nyt rødt badeflag for fisk, der ligesom det velkendte badeflag på stranden advarer mennesker om fare, skal det nye flag advare fiskene og andre dyr om, at vandet er blevet et farligt sted at være.

Et politisk opråb

Når det røde badeflag for fisk hejses rundt om i hele landet, er det for at råbe politikerne op om, at der skal ske akut politisk handling for at få livet tilbage i vandet.

Den grønne trepart halter langt bagefter, og der er efter Greenpeaces mening gjort alt for lidt for at sænke udledningen af kvælstof fra gødning og gylle.