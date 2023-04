Klima og miljø

v. Peter Just

[KOMMUNIST nr. 4-2023]

Køreledninger til lastbiler

Vejdirektoratet undersøger fordele og ulemper ved el-veje, som vil kunne kaste store tekniske opgaver af til byggebranchen. Køre­ledninger til lastbiler kan blive fremtiden fra den kommende Femern­forbindelse op mod Øresundsbroen og Helsingør ad motorvej E47 på Sjælland og Falster.

Køreledninger som på s-tog

Konceptet, hvor lastbiler tapper strøm fra køreled­ninger, som man kender det fra S-tog, trolleybusser og letbaner, skal undersøges for at få lavet en grøn om­stilling af den tunge vej­transport.

Kørsel med strøm fra el-ledninger kan vise sig at være løsningen, da biobrændsel er en begrænset ressource, og kørsel på brint har et ret stort energitab. Og skal lastbiler køre på ren batteristrøm, kræver det med den nuværende teknologi enorme batterier på mange tons, som tilmed er meget dyre.

Lagring af CO 2 i Nordsøens undergrund

En del af løsningen på verdens klimaudfordringer findes dybt nede i undergrunden. Her kan CO 2 fra de store syndere lagres i de samme reservoirer af sandsten, hvorfra man tidligere har hentet olie og gas. Listen over, hvad den danske undergrund kan bruges til, bliver længere og længere.

Nordsøen skal være CO 2 -losseplads

Regeringen og Energistyrelsen har givet lov til, at multinationale energigiganter som Ineos Energy og Wintershall kan bruge den danske undergrund til lagring af CO 2 . Ud over de to store er blandt andet også Hirtshals Havn, Blue Water Shipping og Green­port North at finde som medspillere.

I fremtiden er det meningen, at der skal laves en rørledning, så man kan transportere CO 2 fra Danmark og dele af Europa til Hirtshals Havn, hvorfra CO 2 -en skal sejles ud til de tomme olie­felter i Nordsøen.

Esbjerg Havn var på kvindernes internationale kampdag den 8. marts 2023 udgangspunktet for den første transport af CO 2 , der skulle til lagring i den danske del af Nordsøen. Havnen er i forvejen Europas største havn for udskibning af vindmøller.

Fremgangsmåden kort fortalt

Helt konkret foregår det ved, at CO 2 indfanges, for eksempel fra røgen fra et forbrændingsanlæg. Herefter gøres den til flydende væske og sendes efterfølgende ned i undergrunden til brønde mere end 1800 meter under havbunden.

Massiv PFAS-forurening

Giftige PFAS-kemikalier, på over 1000 gange grænseværdien, er målt i grundvandet under forsvarets flyvestation i Skrydstrup ved Vojens.

Det er Forsvarsministeriet, som er ansvarlig for Forsvarets arealer, og de afviser at undersøge PFAS-forureningen til bunds. Det har Haderslev Kommune ellers stillet krav om i form af et påbud.

PFAS 1130 gange over grænseværdien

Siden 2014 er der målt giftige PFAS-kemikalier i grundvandet under flyvestationen. Der er målt PFAS op til 1130 gange over grænseværdien.

Det gør den til en af de mest alvorlige forureninger, som forsvaret har, og det har betydet, at flyvestationens

egne vandboringer er blevet lukket.

Ministeren må på banen

I Haderslev Kommune håber man nu på, at Forsvarsministeren vil gå ind i sagen: Vi har en forurening, og den vil vi gerne have styr på.

– Det er det, vi har bedt om, og det vil man så åbenbart ikke. siger Carsten Leth Schmidt, der er formand for Haderslev Kommunes teknik- og klimaudvalg.