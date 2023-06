Klima og miljø

v. Peter Just

[KOMMUNIST 6–7 2023]

Mureruddannelse genbruger 125.000 mursten årligt

Prisstigninger på op mod 450 procent har gjort mureruddannelsen ”Genbrug af mursten” mere aktuel end nogensinde.

Siden Jan Laursen i 2006 startede som uddannelsesleder for murerne på Next Uddannelse i København, har han opfordret til, at man genbruger materialer i undervisningen, og i de sidste par år er genanvendelsen af mursten blevet endnu mere aktuel.

På grund af forsyningskrisen er prisen på mursten steget voldsomt, og i nogle perioder har teglværkerne helt lukket produktionen ned.

Genbrugt tre til fem gange

Murstenene bliver genbrugt tre til fem gange, og det er op til elever og lærere at vurdere, hvornår matetrialerne bør kasseres, så man sikrer, at kvaliteten stadig er i top.

Murerne har genbrugt mursten i mange år, men lige nu er det aktuelt som aldrig før. Verdensøkonomien er presset, men det er klimaet også, så Next Uddannelse ser også initiativet hos murerne som et eksempel på, hvordan man arbejder hen mod en mere bæredygtig fremtid.

På mureruddannelsen gør man brug af ren mørtel uden iblandet cement, da det så er muligt at skille murstenene fra hinanden igen. Det er en fast del af undervisningen, at eleverne skal rense murstenene efter brug, så de er klar til næste hold.

Installerer sidste fundament i Vesterhav-parkerne

Realiseringen af Danmarks næste to havvindmølleparker er nu kommet et stort skridt nærmere virkeligheden.

De to havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord består tilsammen af 41 vindmøller med en samlet kapacitet på 350 MW fordelt på 170 MW fra Vesterhav Syd og 180 MW fra Vesterhav Nord. Vindmøllerne vil tilsammen kunne forsyne omkring 350.000 danske husstande med elektricitet.

Ingen henvendelser om støj

Firmaet Vattenfall, der er ejet 100% af den svenske stat, har stået for opførelsen af parkerne, og de valgte Ålborg firmaet Bladt Industries til at udføre alle stålkonstruktioner på byggeriet. Det oplyses, at der ikke har været nogen klager over støj under arbejdet med at nedramme monopæle hverken i syd eller nord. Begge havvindmølleparker er placeret 10 kilometer fra den jyske vestkyst nær Thyborøn i nord og Søndervig i syd i en vanddybde på ca. 20 meter.

Næste skridt

De næste skridt i byggeprocessen er trækning af kabler mellem møllerne til kysten. Dette forventes afsluttet i juni måned, så kommer montage af mølletårne og vinger, og det forventes, at man er færdig med det i løbet af efteråret.

Går det hele efter planen, vil havvindmølleparkerne stå helt færdige i december og kan sættes i fuld drift.

Drikkevand uden giftige stoffer

På Aarhus Universitet har forskere i øjeblikket gang i et projekt, som kan få afgørende betydning for fremtidens drikkevand.

PFAS bliver ofte omtalt, når nye drikkevandsboringer indeholder giftige stoffer, eller børnehaver er mistænkt for at ligge på forurenede grunde. En aarhusiansk forskergruppe sørger nu for, at der også kan dukke en positiv PFAS-historie op i mængden af de ikke så opløftende af slagsen.

Projektet, som 12 forskere arbejder på, er banebrydende og kan være med til at sikre rent drikkevand i fremtiden.

Gruppen ved Water Engineering Innovation er ved at udvikle en bæredygtig teknologi, der ved hjælp af biomasse og sollys skal indfange og nedbryde evigheds­kemikalier i ét samlet, simpelt trin.

Den løsning, forskergruppen arbejder på, er ikke midlertidig, som de gængse ellers er i dag, men derimod permanent. Målet er et filter, der konstant indfanger og nedbryder PFAS og regenererer sig selv og som kan bruges ved drikkevandsboringer eller rensningsanlæg. Forskergruppen er så langt i projektet, at teknologien inden længe skal testes, oplyser man fra Aarhus Universitet.