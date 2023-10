Klima og miljø

v. Peter Just

[KOMMUNIST nr. 10-23]

Problemer med CO2-lagring i oliefelter

Hvis Danmark skal nå målet om at reducere vores CO2-udledning med 70 pct. i 2030, er det nødvendigt ikke bare at stoppe med at udlede CO2, men også at hive CO2 ud af atmosfæren. Derfor er der igangsat flere milliarddyre projekter, der ganske enkelt går ud på at fange CO2 fra røggasser og lagre den for evigt i den danske undergrund.

Nyt studie forudser problemer

Forskere fra Aarhus Universitet og De Nationale Geo­logiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, mener, at der kan opstå blokeringer i de oliefelter, som vi blandt andet planlægger at bruge.

Blokeringerne opstår, når CO2en pumpes ned i undergrunden og blandes med den resterende olie, der gemmer sig dernede. Det betyder, at vi muligvis ikke kan få så meget CO2 ned i oliefelterne, som vi ellers havde regnet med.

Klumper sig sammen som snavs i et afløb

Kort fortalt kan man forestille sig, at når CO2en bliver pumpet ned i afgrunden, støder den på restolie, som CO2en opløser. Lidt ligesom vand vil opløse sukker. Dermed vil det sætte sig fast og skabe en blokering ligesom snavs i et afløb. Det er selvfølgelig ikke lige meget, om vi kan få 8 millioner tons CO2 ned i oliefelterne, som det er planen, eller om det faktisk kun er muligt at få 1 million tons derned.

Diversitet og inklusion på skoleskemaet

Fremover skal der på grundforløb 2. undervises i inklusion og diversitet på NEXTs byggeuddannelser som tømrer, snedker, murer og brolægger. Mens mange af de danske erhvervsskoler længe har haft fokus på det fysiske arbejdsmiljø, har psykologisk tryghed og psykisk arbejdsmiljø haltet efter.

Tryghed og accept af alle

Lige meget om man er kvinde, har anden etnisk baggrund, seksuel orientering eller lignende, skal byggeuddannelserne og byggebranchen

sikre sunde fællesskaber, hvor det er trygt og rart at være, ellers søger den nye genera­tion væk fra erhvervsuddannelserne og finder andre steder hen, hvor de føler sig mere velkomne.

Nye tider

Ligesom der i disse år er fokus på en kulturændring og debat om nøgenplakater, skurvognsjargon, sexisme og diskrimination i byggebranchen, så skal erhvervsskolerne også være en del af ændringen, for de er med til at forme den næste generation af håndværkere.

Det er almindeligt kendt, at der i byggeriet er en særlig bramfri og til tider hård tone, kulturen er i høj grad bygget op omkring den maskuline identitet i traditionel forstand, og det har gjort det svært for især kvinder i branchen.

De nye tiltag kan være med til at sætte skub i den kulturforandring, der skal ske i fremtiden.

Stort elbusindkøb i Aarhus er godt nyt for miljøet

Busselskabet AarBus har netop indgået en aftale om køb af 56 nye elbusser. Det største indkøb af ledbusser på el i Danmark. Dermed fordobles antallet af elbusser i Aarhus i løbet af de kommende år, når de nuværende 62 elbusser får selskab af de nye busser, som leveres af to omgange. 31 leveres i løbet af august og september 2024, og de resterende 25 busser i løbet af august og september 2025.

Sparer 2.060.800 liter diesel hvert år

Det går den helt rigtige vej i Aarhus, hvis byen skal nå sin målsætning om CO2-neu­trale busser i 2027. Med det nye indkøb har Aarhus sammen med eksisterende elbusser nået 80 procent af målsætningen mod 2027.

En bus bruger i gennemsnit 36.800 liter diesel. Med de 56 nye elbusser vil Aarhus Kommune årligt reducere dieselforbruget med 2.060.800 liter.

Den kollektive trafik er en del af løsningen for et bedre klima. Jo flere elbusser vi får på gaden, jo lettere bliver det at vælge en grøn og CO2-fri transportform.

Med det nye store indkøb, vil 118 af Aarhus’ i alt 149 driftsbusser være elbusser i 2025. Derudover er der 41 reservebusser.