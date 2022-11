Klima og miljø

[KOMMUNIST nr. 11-2022]

Ny aftale sikrer Aarhus Havn 100 procent grøn strøm

Når Aarhus Havn fremover skal drive sine aktiviteter, kommer det til at ske med 100 procent dansk produceret grøn strøm.

Omstillingen sker som et resultat af en ny leverandøraftale – en såkaldt PPA-aftale (Power Purchase Agreement), som er indgået med el-selskabet NRGi. (NRGI er et dansk forbrugerejet energiselskab med hovedsæde i Aarhus).

Aftalen sikrer grøn strøm i 10 år frem

Den nye aftale er helt i tråd med NRGis strategi om at understøtte den grønne omstilling lokalt.

Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn og et centralt erhvervsområde i Aarhus og Østjylland. Aarhus havn arbejder på at blive Østersøområdets mest bæredygtige erhvervshavn og ønsker at fremme den grønne omstilling lokalt.

Den nye PPA-aftale betyder, at Aarhus Havn får leveret grøn strøm til en fast pris fra et nyetableret vedvarende energianlæg via NRGi 10 år frem i tiden.

Tilbage til sort diesel

Busdriften i Region Midtjylland er økonomisk hårdt presset på grund af manglende passagerer og stigende energipriser.

I et forsøg på at undgå lukninger af en række regionale busruter, kan den grønne omstilling blive sat på pause. Ikke mindre end 100 millioner kroner i besparelser skal findes på næste års budget. I Region Midtjylland bruges biodiesel i øjeblikket i 56 busser, der samlet kører 130.000 timer om året. Det svarer til knap en fjerdedel af den samlede buskørsel, som Region Midtjylland finansierer.

Analyse bestilt af regionen

I en ny analyse fra konsulentfirmaet COWI, bestilt af regionen, fremgår det blandt andet, at det klimavenlige brændstof biodiesel kan erstattes af almindelig diesel med store besparelser til følge. Priserne på biodiesel er nemlig eksploderet.

Forventningen var, at merudgiften til biodiesel i forhold til sort diesel ville være 7,5 millioner kroner årligt, men den er endt på knap 19 millioner kroner.

Fakta om biodiesel

HVO-biodiesel produceres af blandt andet slagteriaffald og andet affald. Det er anden generation af biodiesel. Det vil sige, at der ikke er anvendt råvarer, der ville kunne anvendes som føde for mennesker.

HVO-biodiesel udleder dermed meget lidt CO 2 , over 90 procent mindre. De resterende 10 procent udgør procesenergi til fremstillingen samt transport, der ikke nødvendigvis er CO 2 -neutral.

Til sammenligning og set som gennemsnit over et år, er cirka 53 procent af den strøm, vi bruger i Danmark, grøn. Det vil sige, den produceres af vindmøller, solceller og vandkraft, mens resten produceres på konventionelle kraftværker.

Luftforureningen i København skader mere end tidligere antaget

En ny rapport fra Københavns Kommune slår fast, at vejtrafik og brændeovne påvirker københavnernes sundhed mere end først antaget. Således er luftforurening skyld i hvert 10. dødsfald i Hovedstaden.

Udover de mange døde påvirker den dårlige luft også livskvalitet, den forværrer eksisterende sygdom, giver flere sygedage, nedsætter aktivitetsniveauet og kan øge risikoen for overvægt.

Kæmpe problem

Den luftforurening, som københavnerne bliver udsat for, er et kæmpe problem, for brændeovnene udleder flere sundhedsskadelige partikler end bilerne, og luftforureningen gør helt almindelige københavnere syge, foringer deres livskvalitet og er årsag til for tidlig død.

Hvad gør politikerne

Det kan ikke være rigtigt, at det skal være med livet som indsats at trække vejret i København, men hvad gør kommunen?

Københavns Kommune vil arbejde målrettet på at gøre cyklen til det oplagte transportmiddel, og man vil åbne fem nye supercykelstier og opgradere eksisterende cykelstier. Derudover ønsker man at udvide byens Miljøzone, så alle dieselbiler skal have et partikelfilter for at køre ind i zonen, og så vil man forlange en skærpelse af reglerne for brændeovne.