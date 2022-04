Kommunal grådighed

Af Lilli Rodeck

EU har lavet et cirkulære om adskillelse af spildevand og regnvand. Sorø Kommune har ivrigt gennemgravet min vej og nedlagt masser at PVC-rør. Men de kan ikke starte adskillelsen af regnvand og spildevand, fordi ét hus ikke har ændret kloakføringen til kommunens nye rør.

Undertegnede fik hurtigt indhentet tilbud, hvoraf det billigste var fra kloakmester Splid. Han ville kunne udføre arbejdet for 32.660 kr. Men banken ville ikke låne mig pengene, så jeg måtte se, hvad kommunen kunne komme frem til. Da undertegnede har været syg, fik jeg ikke gjort noget ved kommunens første tilbud, som ikke var billigt.

Sorø kommune har oprettet et aktieselskab, som skal håndtere spildevand og vores drikkevand. Dette selskab fik af kommunen til opgave at give mig et tilbud på separation af spildevand og regnvand.

I mellemtiden havde der været et kommunalvalg, hvor kloakmester Splid blev valgt ind for de konservative. Han laver et tilbud på 194.058,13 kr. Det skulle afdrages over 20 år med en rente på 4,81% pro anno. Det ville så komme til at koste mig i alt den nette sum af 299.131,10 kr.

Dette tilbud gives til mig, fordi jeg har en årlig indtægt på 299.000 kr. Kommunen er nemlig forpligtet til at hjælpe mindrebemidlede, så de kan blive boende. Men kommunens tilbud på vegne af et aktieselskab er ikke et sådan tilbud.

Kommunen må ikke bruge et aktieselskab på den måde, da et aktieselskab kun har et formål, nemlig at tjene penge. Og Kloakmester Splid må ikke blandes ind i min sag, da han må betegnes som inhabil.

Sjællandske Tidende og TV Øst har taget sagen op. Og de fandt ud af, at det dyreste arbejde udført på vejen er 30.000 kr. Men kommunen forlanger, at hele mit kloaksystem skal laves om, så det kan holde 20 år. I min optik er det en kort levetid. Kommunen siger, at de er bange for, at et billigere tilbud giver risiko for udslip af spildevand. Men ingen andre huse på vejen har fået sådan et krav.

Sorø Kommune bryder flere love. Kommunen må ikke bruge et aktieselskab som en del af kommunen. Man kan heller ikke lave et tilbud, som reelt koster et års indtægt. Det har en grim lugt. Derefter lader man en inhabil politiker strikke et tilbud sammen, som er 5 eller 6 gange dyrere end det tilbud, han syntes var passende, før han blev politiker.

Mange af tagene på vejen er gamle, forvitrede eternit-tage, hvor asbesten føres med regnvand, så planen er, at det skal løbe ned i et vandhul. Men asbest er et let materiale, som i fremtiden vil blive ledt ud i naturen. Her lukkes øjnene, for rensning af asbestfibre er dyr og skaber ingen fortjeneste for kommunen og den ulovlige aktieselskab.

Hele sagsforløbet ligner et “skrid fra din bolig”, da kommunen mangler boliger til singler. Mit lille hus vil være passende til en single med en god indtægt, som skæpper i kommunekassen.

Det burde være forbudt for kommuner, regioner og Folketing at oprette aktieselskaber – det frister til grådighed!