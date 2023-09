Pressemeddelelse

Kommunisterne genforenet

Efter 33. års adskillelse er kommunisterne genforenet på DKP’s 38. ekstraordinære kongres i weekenden 2.-3. september 2023.

Kommunistisk Parti i Danmark og Danmarks Kommunistiske Parti blev genforenet efter 33 års adskillelse. Efter weekendens kongres er de to partier nu ét parti, Danmarks Kommunistiske Parti.

Denne genforening er en nødvendig konsekvens af de store problemer, vi står overfor i Danmark og i verden. Krig, utryghed, ulighed og usikkerhed. DKP vil nu gå styrket ind i kampen for at vise, at en anden verden ikke blot er mulig, den er også nødvendig.

Inflation og energikrise har presset befolkningen ud i øget ulighed og en tilværelse, der bliver mere og mere usikker for hver dag, der går. Befolkningen må bringe ofre, mens erhvervslivet kan fylde lommerne. Krigen i Ukraine resulterer i død og ødelæggelse, alt imens våbenindustri og magthavere har kronede dage, og Danmark bidrager til at fortsætte krigen.

Som en konsekvens af krigens dystre logik er et kapløb om oprustning og had i fuld gang, og Folketinget rummer nu ingen partier, der ønsker nedrustning. Det samme er tilfældet, når det kommer til kampen mod EU, NATO og udenlandske baser på dansk jord.

Udgifterne til militært isenkram stiger og stiger, og det på bekostning af velfærd, tryghed og omsorg. Det er befolkningen, der skal betale for, at endnu flere skal dø. Våbenindustrien bliver rigere, og vores klima ødelægges. Danskerne måtte betale for død og ødelæggelse ved at afgive mere af deres i forvejen hårdt pressede frihed. Regeringen stjal Store Bededag.

Vi ser det gang på gang, når kapitalismens kriser skal betales af befolkningen. Vi betaler dyrt med vores tilkæmpede velfærdsgoder og kollektive rettigheder. Vores velfærdssystem er presset til det yderste.

Sundhedsvæsen, uddannelsessystemet, plejehjem og daginstitutioner er blevet bragt i knæ af underfinansiering, udliciteringer, privatisering. Udbudslove og den forhadte budgetlov sætter de kommunale økonomier i en spændetrøje og umuliggør en genoprettelse af velfærden.

Den offentlige overenskomst

Næste år står vi overfor offentlige overenskomstforhandlinger, hvor det drejer sig om at sikre bedre løn og arbejdsvilkår for de offentlige ansatte fra jernbanearbejdere over sygeplejersker, fængselsbetjente til pædagoger og social- og sundhedshjælpere. Alle dem, der sikrer vores daglige liv. Regeringen har allerede valgt krigsbevillinger i stedet for at sikre ligeløn og kompensere for inflationen.

Nu står vi overfor den offentlige overenskomst, og splittelsen mellem faggrupper er allerede i gang. Fængselsbetjente synes, at sygeplejersker får for meget i løn, i stedet for at kræve en løn, så de matcher. Denne splittelse er også bevidst. Fordi vi er blevet tudet ørerne fulde om, at der kun er en vis sum penge, der kan fordeles. Vi har også fået af vide, at lønnen skal inspireres af det private arbejdsmarked, hvorfor er det ikke omvendt? For snart skal lønnen så efterfølgende hentes lokalt i de tomme kommune- og regionskasser.

Ingen nævner EU’s indflydelse. Udbudsloven, der med mafialignende firmaer bygger skandaløse supersygehuse, der malker pengekasserne. Eller den forhadte Budgetlov, som forringer de offentlige arbejdspladser med nedskæringer år efter år. To grundlæggende årsager, der med et snuptag kan ændre kommuner og regioners vilkår. To årsager der kan samle det private arbejdsmarked i solidaritet med de offentlige. Vores fælles velfærd.

Staten er ikke mere en tryg arbejdsgiver. Den er samme fjende som en privat arbejdsgiver. Staten legaliserer dumping og dårlige arbejdsforhold, fordi den som arbejdsgiver står bag disse EU love og privatiseringer.

Danmarks Kommunistiske Parti, et parti, der bærer på en stolt historie i kampen for et bedre samfund siden dets stiftelse i 1919. Et parti, der fortsætter med at kæmpe for forbedringer af den tid, vi lever i, og den fremtid, vi giver videre.

DKP skal igen blive det værktøj der gribes efter, når kampen skal stå.

For anti-imperialistisk solidaritet, for fred og socialisme!

Venlig hilsen, formand Rikke G.F. Carlsson

