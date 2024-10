Konflikt med fagbevægelsen koster dyrt

Det er dyrt at være i konflikt med fagbevægelsen, og dette erfarer Jensens Bøfhus, der siden april 2020 har været i konflikt med 3F på grund af opsigelse af deres overenskomst.

Jensens Bøfhus har i de fire år, hvor de har været i konflikt med 3F, tabt 168 millioner kroner. Det fremgår af det seneste regnskab, som netop er offentliggjort.

Bøfkædens underskud i 2023 blev på 26,9 millioner kroner. Det nyeste underskud skal ses i sammenhæng med tidligere års nedtur, således var der i 2020 et underskud på 40,5 millioner, i 2021 på 33,1 millioner i 2022 var underskuddet på 67,5 millioner, altså et samlet underskud på hele 168 millioner kroner.

Ejerkredsen er skrumpet

Ejerkredsen, som i 2020 bestod af seks fynske rigmænd, er nu skrumpet til to: Milliardæren Torben Østergaard-Nielsen, som er bedre kendt som ejer af jordrensning firmaet Nordic Waste ved Randers og tobaksmilliardær Georg Grundersen.

Med det seneste underskud oven i hatten har man været nødt til at indskyde yderligere 24 millioner kroner i ekstra kapital for at holde liv i bøfkæden.

Ikke alene om svære tider

Brdr. Price restauranterne, Dragsholm Slot, A Hereford og A Hereford Beefstouw kæden opsagde i foråret 2023 deres overenskomst med 3F. Lige siden har restauranterne ligget i konflikt med fagbevægelsen.

Det har ifølge Netavisen Pio ikke været noget guldæg for Price og Co, hvilket fremgår af seneste regnskab, som blev offentliggjort 16. juli. Det viste at A Hereford Beefstouw restaurantkæden, med ni restauranter i Danmark, har haft et underskud på knap 12 millioner kroner i 2023. Også Price og Co. må æde et millionunderskud i deres iver for at opsige overenskomster.

/PeJu