Kræv fred

Den socialdemokratiske regering er godt i gang med at forhandle en aftale igennem med USA om, at der i fremtiden skal være amerikanske tropper og våben på dansk jord med udstationering af kampfly på Bornholm, krigsskibe i Århus og de ”grønne djævle” i Slagelse med atomvåben i baghånden.

Hvem truer hvem

NATO havde heller ingen problemer med at afholde provokerende øvelser i De Baltiske Lande op til de russiske grænser sidste år. Men nu tolker de selvsamme krigshøge, at russiske militærøvelser på eget territorium er en optrapning til krig mod Ukraine. Hvad var og er NATOs egne øvelser? Rusland har allerede trukket deres tropper 175 km væk fra den ukrainske grænse.

Endnu engang en krig på løgn

Det er set før. Vi husker de falske efterretninger fra Irakkrigen, hvor USA påstod, at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben og kontakt til Al-Qaeda. En krig der kostede hundrede tusinder af døde og et ødelagt land.

Danmark som krigsmål

Danmark har det meste af den kolde krig holdt sin aftale fra 5. marts 1946 med den daværende sovjetiske udenrigsminister Molotov, som lovede, at kun dansk militær måtte bruge Bornholm. Det har betydet, at skibe fra andre NATO-lande normalt ikke får tilladelse til at benytte de bornholmske havne under NATO’s øvelser i Østersøen.