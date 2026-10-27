Krav om id-kort på byggepladser vedtaget

[KOMMUNIST 11-26] Folketinget har nu langt om længe vedtaget krav om id-kort på byggepladser for at bekæmpe social dumping, snyd og ulovlig arbejdskraft.

Kravet gælder dog kun på byggepladser med en entreprisesum på over 100 millioner kroner. Danske Byggefag ser gerne, at ordningen udvides til at omfatte alle byggepladser for dårligt arbejdsmiljø, snyd og social dumping kan finde sted på alle byggepladser uanset størrelse.

Styrker den danske model

Ordningen gælder kun for virksomheder med overenskomster, som er indgået af FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og DA (Dansk Arbejdsgiverforening). Andre kan ikke rekruttere udenlandsk arbejdskraft på denne ordning.

Det vil tilskynde de fleste virksomheder, der gerne vil have udenlandsk arbejdskraft, til at indgå en overenskomst med en fagforening, der er en del af den danske model.

Et kort med stor effekt

Det er en kæmpe sejr for fagbevægelsen og ikke mindst for medlemmerne af de syv forbund i Danske Byggefag, som gennem mange år har kæmpet og presset på for at få mere gennemsigtighed på de danske byggepladser. For id-kortet vil gøre det nemmere at kontrollere, hvem der er på byggepladsen, og hvem deres arbejdsgiver er i kampen mod underbetaling, udnyttelse og arbejdskriminalitet.

/PeJu