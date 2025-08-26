Krigsministeren valgte Frederikshavn

[KOMMUNIST 8-9 2025] Danmark skal bygge krigsskibe for snesevis af milliarder, og kampen om at blive centrum for byggeriet blev vundet af Frederikshavn.

Flere danske havne har været ved at falde over hinanden i kampen om at bygge krigsskibene, men krigsminister Troels Lund Poulsen valgte Frederikshavn ud fra en militær- og faglig indstilling, da havnen i forvejen huser en af militærets to flådestationer, hvor der er 1300 ansatte.

Militærskibe skaber arbejdspladser

Byens borgmester er stolt over, at man valgte lige netop hans kommune og by til op­gaven, for byen har brug for flere folk, da der i de senere år har været nedgang i befolkningstallet. Kommunen vurderer, at der følger 500–600 nye arbejdspladser med opgaven.

Ud over Frederikshavn havde havne i blandt andet Skagen, Esbjerg og Odense også budt på at bygge krigsskibene.

Aftale kan sikre dansk skibsbygning

Den politiske aftale om, at flere af Danmarks kommende krigsskibe kan bygges herhjemme, er ifølge Dansk Metal en historisk mulighed for igen at gøre Danmark til en stærk skibsbyggernation og kan samtidig skabe massevis af arbejdspladser over hele landet.

– Beslutningen betyder, at vi nu er et skridt nærmere ved at skabe højteknologiske arbejdspladser for smede, industriteknikere og skibsmontører, udtaler Metalformand Claus Jensen.

Malurt i bægeret

En såkaldt ekspert sår nu tvivl om danskbyggede krigsskibe. Han mener, at Danmark får brug for hjælp fra udlandet, fordi vi ikke længere råder over den ekspertise, der skal til for at bygge så komplekse skibe.

Hans Otto Kristensen, der er skibsbygningsingeniør og dansk skibsbygnings grand old man, mener derudover, at vi ikke har ingeniører nok med den nødvendige specialviden, og at der heller ikke er tilstrækkeligt med danske skibsværftsarbejdere til at bygge de mange skibe, og det vil skabe store problemer.

/PeJu