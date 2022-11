Krudt og kugler giver kulde og mørke

Af Rikke G.F. Carlsson, formand for Kommunistisk Parti i Danmark

[KOMMUNIST nr. 11-2022] Vi, der kræver fred, er åbenbart modige mennesker. For det virker, som om mennesker, der kræver freden som løsning, er de største fjender i verden.

Vi er midt i historien, hvis den overhovedet bliver skrevet, for vi står over for en reel fare for global krig. Fra konflikten i Ukraine – hvor NATO finansierer, bevæbner og træner sin stedfortræder og har gjort Ukraine til en våbenmesse – til alle de glemte krige, som også foregår lige nu rundt om i verden.

Dagens provokationer og krige

USA er i gang med en provokerende opførsel i forbindelse med Hong Kong og Taiwan, de truer Nordkorea, Venezuela, Nicaragua, Syrien og Iran, mens både Storbritannien og USA er indblandet i Saudi Arabiens nådesløse overgreb på Yemen, vi ser Israels overgreb på den sidste rest af Palæstina, Maroccos besættelse af Vest Sahara og en snarlig mulig krig mellem Tyrkiet og Grækenland. Vi kunne blive ved, for ikke at nævne, hvad der sker på det afrikanske kontinent.

Vore politikere er bevidst historieløse og orker ikke engang at google et lands historie. De vælger bevidst at bruge statens indkomster på krige. Vælger at bygge baser i stedet for skoler.

Lær af historien

Vi er nogle, der ikke er historieløse. Vi startede med at fordømme den stigende vold i Donbass-regionen efter kuppet i 2014 på de russisk-talende ukrainere, et overgreb, der inkluderede drabet på 14.000 mennesker, myrdet af egne ukrainske styrker. Konsekvensen var, at næsten 4 millioner russisktalende ukrainere måtte flygte til Rusland.

Vi bakkede op om FN’s Minsk-aftale, som Ukraines præsident nægtede at følge, hvilket resulterede i den russiske invasion den 24. februar og talrige civiles død og fordrivelse. Krig og invasion er aldrig løsningen.

Men når vestens lande ignorerer FN’s rolle som fredsformidler og kun ønsker krig, og vestens lande bakker op om, at Ukraine ikke følger Minsk-aftalen, så er freden aflyst som mulighed.

”Frihedshelten” Zelenskyj

Nu hylder man en såkaldt befrier, ”frihedshelten” Zelenskyj og hans bagmænd, som misbruger krigssituationen til at sælge deres land til den højest bydende. Der er gennemført en officiel hetz og udrensning mod den russisktalende befolkning.

Zelenskyj har indført love, der opsiger samtlige overenskomster, hvilket berører 94% af arbejdsstyrken. Der er indført nultimes-kontrakter uden garanti for arbejde, og de ”ansatte” nægtes muligheden for at søge andet arbejde, imens de står til rådighed. Demokratiske organisationer og partier forbydes, så de tvinges til at operere illegalt. Zelenskij åbnede 6. september børsen i New York med at sige, at hans land er åbent for fremmede selskaber, der vil benytte sig af muligheden for at deltage i udsalget af statslige selskaber til en samlet værdi af 400 milliarder dollars. Sådan en nation kan vi ikke støtte.

Handling for fred

Vi, som kræver fred som løsning, vi er modstandere af det aktive samarbejde, det danske folketing har med NATO og EU om at fortsætte med en optrapning af krigen i Ukraine. Sanktionerne mod Rusland hjælper ikke, de går kun ud over os. Den pris vil vi ikke betale.

Vi er imod krig, fordi det handler om menneskeliv og ikke om våbensalg. Vi er imod krig, fordi det går ud over miljø, infrastruktur, velfærd og hverdag. Vores solidaritet ligger hos det almindelige menneske i Ukraine og Rusland og i andre krigshærgede områder. De er de umiddelbare ofre for krig, de er kanonføde i en imperialistisk rivalisering.

Vi kalder på alverdens fredskræfter for at kræve en våbenstilstand og et stop for sanktionerne, der ikke rammer de rige, men os almindelige fredelige mennesker i Europa og Rusland. Vi skal også protestere imod de høje fødevare- og energipriser og selvfølgelig imod EU’s mindsteløn, men vi skal kæde det sammen med kampen mod imperialismen. Det er samme kamp. For hvad nytter kampen for en højere løn til at betale skyhøje energipriser – hvis vi taber kampen for freden. Fat mod, vi skal omskrive historien og redde verden, hvem tør du ellers overdrage ansvaret til?