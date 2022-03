Kvinden er stadig den svageste

Af Lilli Rodeck

Selvom vi bor i et land, hvor man hævder, at der er ligeret mellem kønnene, er det langt fra den virkelighed, mange kvinder oplever.

Især på arbejdsmarkedet føles forskelsbehandlingen. Rengøring, køkkenarbejde, omsorgsjobs og børnepasning er stadig lavt betalte kvindejob, da der stadig er en fortælling om, at disse arbejdsområder passer fint og bedst til den kvindelige psyke.

Derfor foreslår Mette i sin nytårstale også, at indvandrerkvinder skulle frigøres ved at tvangsarbejde for deres lave integrationsydelse, i netop fag som rengøring og madlavning.

Myten om, at kvinder ikke har ambition som ledere på samme måde som mænd, gør, at det næsten altid er mændene, som får lederstillingerne.

At det er sådan, skyldes at arbejdsmarkedet ikke er indrettet til familier. Det er stadigvæk overvejende kvinder, der passer børn, gør rent og vasker tøj i hjemmet. På den måde får mænd bedre muligheder for at arbejde sig op.

Arbejdspladser kan godt lide, når en ansat arbejder over og giver virksomheden den største plads i sit liv. Kvinder har ofte ikke samme muligheder, da de påtager sig omsorgsrollen for at få familien til at fungere. Kvinder frygter stadig at sige til deres arbejdsgiver, at de er blevet gravide.

Også i kulturlivet ses forskelsbehandling mellem kønnene. Når kvinder når en vis alder, bliver de fravalgt i filmproduktion. Det er stadig oftest mænd, der er producenter og instruktører, og de vil have salgbare yngre kvinder i hovedroller. Det er tydeligt, at de samme regler og forventninger ikke gælder mænd. De kan få hovedroller, selvom de er højt op i alderen.

Ser vi på mængden af musik spillet i radioen, ser vi samme billede. Der er et større antal mandlige musikere i radioen. Det samme gælder billedkunsten, hvor der stadig er overvægt af mandlige kunstnere.

“Hadet” mod kvinder ses udbredt i nattelivet, hvor det kan være livsfarligt at gå alene hjem fra byen om natten. En del unge kvinder er blevet voldtaget på vej hjem fra byen. Der er stadig mord på unge kvinder, som er uopklarede. Bare balladen om de korte bluser hos skolepigerne viser, at der er langt vej igen.

Loven om voldtægt er efter flere års krav blevet ændret, så der nu skal være samtykke. Før i tiden kunne mænd rask væk voldtage bevidstløse kvinder, da de jo ikke tydeligt havde sagt fra. De skulle gerne kunne dømmes for voldtægt nu.

At mænd chikanerer kvinder ses i mange mandsdominerede fag. Her må kvinder ofte må finde sig i et krænkende sprogbrug. Det fremgår tydeligt, at mænd frygter, at kvinder kan klare sig lige så godt og måske med en anden tilgang. Vi ser det i krig, hvorledes mænd voldtager og mishandler kvinder.

På Facebook findes en side for mænd, der mener, de er blevet frataget deres ret til at have sex med kvinder. Hadet er meget tydeligt her, og hvis bare et fåtal gør, hvad de skriver, vil mange unge kvinder udsættes for voldtægt og mord. Det er uhyggeligt og afskyeligt. Denne side tydeliggør, at afstumpede drenge og mænd stadig lever i bedste velgående.

En ægte ligeberettigelse kønnene imellem kræver, at alle aspekter tages op og ændres, så alle får ligeret, så det er deres evner, ikke køn, der bestemmer i deres liv.