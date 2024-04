Lærernes arbejdsmiljø er presset

Antal af hændelser på et stabilt niveau

Antallet af rapporterede hændelser med vold, trusler og chikane bliver fortsat ved med at ligge på et betydeligt og stabilt højt niveau. Eneste periode med et mindre fald var i 2021 hvor skolerne var delvist lukkede på grund af COVID-19 pandemien.

Dyb bekymring over omfanget

– Det er meget alvorligt, og det er for mig at se et udtryk for, at hverdagen er alt for presset, og at lærernes muligheder for at handle er begrænsede.