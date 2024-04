Leder: Boykot Israel

[KOMMUNIST nr. 5-2024] Danske myndigheder har gennem flere år givet tilladelse til, at danske virksomheder kan eksportere komponenter til F-35-kampfly igennem et amerikansk ledet forsvarssamarbejde. Dette er i bevidst strid med international lov. USA sælger de færdigproducerede kampfly videre til Israel. Der er tydeligt blevet afdækket, hvordan israelske kampfly, og herunder danske komponenter, har været brugt i bombardementer i Gaza. Det er uhørt.

I januar i år fortalte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at i alt 15 danske virksomheder leverer komponenter til F-35 kampflyene. Det er i strid med de internationale regler for våbenhandel, som Danmark er forpligtiget til at overholde.

FN’s internationale domstol (ICJ) vurderede også i januar, at det er plausibelt, at Israel er i færd med at begå et folkedrab i Gaza. Dette ignoreres også. For nylig har en appeldomstol i Holland, efter stævning fra blandt andet Oxfam Novib, pålagt den hollandske stat at stoppe våbeneksport relateret til F35-kampfly til Israel øjeblikkeligt.

Hvem betaler

Nu går tre danske organisationer sammen med den palæstinensiske menneskerettighedsorganisation Al-Haq om at rejse en lignende retssag mod den danske stat. De tre danske organisationer er: Oxfam Danmark, Amnesty International Danmark og Mellemfolkeligt Samvirke. Målet er samme dom som i Holland.

Der er en klar risiko for, at våben og militært udstyr, som Danmark direkte og indirekte eksporterer til Israel, bliver brugt til at begå alvorlige forbrydelser mod civile i Gaza. Dermed overtræder Danmark de internationale regler for våbenhandel samtidigt med, at Danmark risikerer at gøre sig medskyldig i overtrædelser af den humanitære folkeret – herunder krigsforbrydelser – og altså et folkedrab.

Det må stoppes, og alle midler skal i brug, både ved folkelig protest og gennem en kommende retssag. Målet er at stoppe dansk eksport af våben og militært udstyr til Israel. Mens disse organisationer samler ind til at rejse sagen, raser krigen fortsat.

Aktivisme

Vi venter ikke på resultatet, men fortsætter aktio­nerne. Mange husker, hvor ondt det gjorde på Sydafrika under apartheid. Dengang vendte verden deres varer ryggen og boykottede dem. Det var der, det gjorde mest ondt. Dette kan vi stadig.

I foreningen Boykot Israel kan man få klistermærker med samme tekst, eller print selv. Vi opfordrer til, at hver gang du støder på en israelsk vare, skal du kontakte butikken og gøre opmærksom på, at denne vare er uønsket, og sætte klister­mærker på for at vise de andre kunder varens ­oprindelse.

Mange skriver til deres pensionsselskaber, banker og brugsforeninger og spørger ind til, om de investerer i israelske virksomheder. Hvis svaret er ja, kræver de ophør eller forlader virksomheden til fordel for andre.

Alle opfordres til at undersøge, om deres arbejdsplads eller institution handler med Israel. De skal stoppes nu. Kræv boykot, så de kan mærke det. For palæstinensernes skyld!

Vi kan ikke vente på verdenssamfundet. Sjældent, om nogensinde, har den imperialistiske kernes racisme og brutalitet været så afsløret. Danmarks ­regering taler om at opfordre Israel til at reducere civile tab, mens de med den anden hånd fortsat leverer til blodbadet. Civilsamfundet må nu vise vejen.

Vis vejen frem

Vi skal ikke stoppe. Intet vender tilbage til ”normalen” efter dette. Hvis og når israelerne og deres bagmænd stopper angrebene, er ødelæggelserne og drabene stadig et faktum. Samme bagmænd af våbenindustri og politikere vil fortsætte i samme kurs.

Krig og ødelæggelse er en god forretning. Globale forsvarsudgifter ramte en rekord på 2,2 milliarder USD i 2023 og forventer en større rekord i 2024. For den nette sum kunne meget fred forhandles og mange maver fyldes. Solidaritet og velfærd for alle. Bekæmp militarismen og denne dødskult kaldet kapitalisme.