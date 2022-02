Leder: Dansk fængsel i Kosovo

Den fremmedfjendske regering med justitsminister Nick Hækkerup i spidsen har lavet en foreløbig aftale eller hensigtserklæring med landet Kosovo om at leje et fængsel. Regeringen vil deportere 300 danske kriminelle, der er udvisningsdømte, til Kosovo for at afsone deres fængselsstraf.

For manges vedkommende er de opvokset i Danmark med en hverdag og et familieliv.

Aftalen, der ventes vedtaget i Folketinget i foråret, lægger op til, at det er de danske straffuldbyrdelsesregler, der skal gælde. Der skal være dansk ledelse af fængslet og mulighed for besøg af den danske ombudsmand og internationale menneskerettighedsorganisationer.

Forslaget er på forhånd udover regeringen støttet af Dansk Folkeparti, De Konservative og SF

SF udtaler, at det kan lette presset på de danske fængsler. SF mener desuden, at der kan leves op til danske standarder, når der er en dansk ledelse, der ”har ansvaret”. Så bliver det ligesom herhjemme, der er bare lidt længere vej, når familien skal besøge den fængslede søn eller far. Ifølge den danske straffuldbyrdelseslov har de indsatte ret til besøg en gang om ugen af deres pårørende. Såfremt familien ikke kan betale transport, må staten betale.

Med i billedet hører også, at de nuværende fanger i det omtalte fængsel i Kosovo skal flyttes til andre fængsler i landet. Det har deres familier anket over, bl.a. fordi det bliver vanskeligere for dem at besøge deres søn, bror eller far.

Den danske stat skal betale Kosovo 150 mill. euro i ti år

De indsattes rettigheder vil næppe blive overholdt i et land, hvor fysisk vold, korruption og uværdig behandling er en del af hverdagen.

Kosovo har udråbt sig selv som stat i 2008. Forhistorien er krigen på Balkan, hvor NATO og USA med præsident Bill Clinton i front hentede al-Qaeda terrorister fra Afghanistan, der sammen med albanske terrorister, medlemmer af gruppen UCK, rykkede ind i Serbien og annekterede den serbiske provins Kosovo.

Kosovo er ikke anerkendt af FN, og landet er ikke en del af internationale konventioner.

Danmark har anerkendt Kosovo som stat

Den politiske manøvre er endnu et skridt mod privatisering af det offentlige i Danmark og EU-landene. Arbejdsvilkårene i kriminalforsorgen forringes, og lønnen er lav. Det skaber personaleflugt på samme måde, som vi ser det hos sygeplejerskerne, ringe rekruttering af nye ansatte og faglig frustration over ikke at kunne gøre sit arbejde godt nok.

Der vil mangle op imod 1000 fængselspladser i 2025.

En fængselsbetjent udtrykker det sådan: “Jeg holder op, fordi jeg ikke kan se mig selv i øjnene i arbejdet mere. Igennem årene er der blevet nedlagt fængselspladser i Danmark. Det betyder, at arbejdsvilkårene bliver stadigt hårdere”. Han fortsætter: “Resocialisering af de indsatte skæres væk. Der er intet perspektiv hverken for fængselsbetjente eller fanger, og vi ser ofte, at de fængslede efter afsoning går ud i samfundet og begår ny forbrydelse. De har næsten ikke andet valg. Vi kræver ordentlige arbejdsvilkår og en løn til at leve af, der er mere end 25.000 kr. Der sker en glidende forråelse af miljøet indenfor fængslets mure på grund af de voksende frustrationer hos både de indsatte og fængselspersonalet”.

Socialdemokratisk kynisme

Den danske stat er forpligtiget til at tage de danske fanger tilbage efter udstået straf. ”Det kommer ikke til at ske”, siger justitsminister Nick Hækkerup, og han fortsætter: ”En af fordelene ved det her er, at de kriminelle og udvisningsdømte ikke skal resocialiseres til at komme tilbage til det danske samfund, fordi de ikke skal være i Danmark bagefter”.

Der er ingen grænser for kynismen og menneskefjendskheden i tankerne bag den socialdemokratiske regerings udspil.

Kommunisterne appellerer til bevidste kræfter i fagbevægelsen om at rejse og tilrettelægge debat blandt medlemmerne om den accelererende privatisering af den offentlige sektor – af omsorg, sundhed og andre områder, der kræver menneskelig solidaritet.