Leder: De gode græd, og de onde lo

[KOMMUNIST 11-26] Det forslag til finanslov, som SSFRM-regeringen fremlagde i år, er ikke overraskende læsning. Den svarer til den politik, regeringsgrundlaget peger på. Flere midler til militær (22 mia.) og skattelettelser til de velbjergede (10 mia.) og mindre til borgernær velfærd. Naturligvis pakket ind i et røgslør af højstemte løfter til stort set alle dele af befolkningen.

Der blev givet et par krummer til de økonomisk dårligst stillede pensionister. Det skal så betales med fjernelse af SU til hjemmeboende unge, hvis forældre tjener den ”himmelhøje” indtægt på 710.000 kroner årligt. Det beløb svarer til to lønninger på et lavt niveau på ca. 27.000 kr. brutto om måneden.

Hvordan SF føler sig hildet til at forsvare det, venter vi stadig en holdbar forklaring på. Med andre ord: den tunge ende vender som altid nedad! Den såkaldte røde farve er visket ud.

Ude i virkeligheden

Mens milliarderne skal rulle til oprustning og skattelettelse, er virkeligheden ganske anderledes derude i det ganske land.

På Bornholm føler kommunalbestyrelsen sig nødsaget til at nedlægge fem af syv biblioteker. På Lolland skal skoler, plejehjem og andre vigtige institutioner nedlægges. Det samme gælder Langeland. 42.000 børn lever i familier i økonomisk usikkerhed. Bolig- og energipriser er på himmelflugt, mens de superrige bliver rigere.

Den ene procent ejer 34% af nettoformuen. Uligheden vokser – nu til et hidtil ukendt niveau: 30,4 i den såkaldte GINI-koeffient, som viser, at de rige rager til sig, betalt af folk flest.

Imidlertid er det vigtigt at huske på, at dette ikke alene er regeringens måde at tækkes de velbeslåede og NATO på. Det er også en konsekvens af EU’s finanspagt. Men ingen Folketingspolitikere kræver budgetloven skrottet!

Vagthundene sover

Regeringen har hævdet, at Danmark skulle bindes sammen. Hvis dette er løsningen, hvad er så problemet? Kunne man spørge. Men der bliver ikke stillet kritiske spørgsmål.

Den ”Frie presse” er tavse. De er langt mere optagede af, at Søren Gade træder ud af Folketinget til et af sine ben og med en velpolstret pension, og at 500 demonstrerer i København mod såkaldt islamisering af det danske samfund, – herunder nogle og med slagord om muslimer til Auschwitz. Krav om at kvæles i frikadeller i institutionerne løses ikke ved deportering af muslimer, men i finansloven.

Men ikke en journalist pippede, – de holdt mikrofonen. Ikke ét ramaskrig fra dem, da egne kollegaer blev overfaldet af politiet.

De danske borgere bør forvente, at mediernes statsstøtte anvendes til et værdigere formål? Hvorfor ikke oplyse befolkningen om skævhed og urimelighed i den økonomiske ­politik? Svaret er, at det er i flugt med tidsånden at skrive om personfnidder og blæse racistisk hadtale op.

De strukturelle mekanismer, der i et kapitalistisk samfund kun gavner magthaverne, skal ikke frem i lyset. Det lys skal tændes af os.