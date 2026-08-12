Leder: Den europæiske imperialisme viser muskler

Den 14. juli 1789 stormede en folkemængde fæstningen og fængslet Bastillen i Paris, befriede fangerne og bemægtigede sig våben og ammunition. Den store franske revolution var i gang. Dagen blev mindet året efter og igen i 1792; men revolutionen gik videre, og andre begivenheder optog sindene.

I 1880 blev Bastilledagen den 14. juli gjort til Frankrigs nationaldag. Efter adskillige kontrarevolutioner, tre nye revolutioner og to kejserdømmer var Frankrig faldet til ro som en af Europas dominerende magter med et udstrakt koloniimperium i Afrika, Asien og Stillehavet. Det satte sit præg på markeringen af nationaldagen: Hovednummeret blev en stor militærparade på Champs Élysées, der skulle vise imperiets styrke og magt og hylde den franske imperialisme. Sådan har det været siden – indtil i år.

De villige

Paraden i år havde deltagelse af den såkaldte “koalition af villige”, en løs alliance af de stater, der bruger Ukraine i deres stedfortræderkrig mod Rusland. Koalitionen består først og fremmest af EU samt Norge og Storbritannien, hvortil kommer det britiske Commonwealth. De drivende kræfter er Frankrig og Storbritannien. Der er nogen usikkerhed om, hvorvidt alle Common­wealth-lande er med, og Japan nævnes somme tider, somme tider ikke. Tælles alle med, er der tale om 35 lande indbefattet Ukraine. Det var disse lande, der var repræsenteret ved paraden i år.

En del af dem, således Danmark, deltog med tropper og – for bl.a. Danmarks vedkommende – militærfly. En deling af den danske kongelige livgarde gik med i marchen ned ad Champs Élysées, og et dansk F35-fly fik i dagens anledning lov til at gøre luftrummet over Paris usikkert.

Formålet med den udvidede parade var at demonstrere “Europas” militære styrke og vilje til at “forsvare sig”. “Europa” betyder som sædvanlig EU; Storbritannien har godt nok meldt sig ud, men denne fejl forsøger de styrende at rette op på bl.a. ved deltagelse i “koalitionen af villige”. Hvem fjenden er, man skal “forsvare sig” imod, lægges der ikke skjul på: Det er Rusland. Ukraine betragtes nu som imperiets ejendom.

EU kan selv

Der er imidlertid det nye i forhold til tidligere styrkedemonstrationer, at USA ikke er med. Det er med andre ord ikke kun Rusland, ”de villige” positionerer sig imod, men også USA. EU er i fuld gang med at etablere sig som militær supermagt. EU-imperialismen, skal hyldes og beskyttes.

Årets bastilledagsparade viste endnu engang imperialismens modsatrettede interesser. I 2004 sagde vi på en konference i Istanbul i anledning af et NATO-topmøde at, “NATO er i dag, eller bliver i morgen, i alt væsentligt en alliance mellem to imperialistiske supermagter, USA og EU. En sådan alliance kan ikke holde.”

Den 14. juli i år fik vi ret. Imperialistiske alliancer er midlertidige og fører altid til krig – her skal vi levere kanonføden. Lad den røde hane gale!