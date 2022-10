Leder: Er venstrefløjen et alternativ?

[KOMMUNIST nr. 10 2022] Krigen i Ukraine udstiller den europæiske venstrefløj og dens manglende analyse og forståelse af kapitalismens kræfter.

Finske Vänsteralliancen gik ind for at søge om optagelse i NATO, mens det svenske Vänsterpartiet var imod Sveriges optagelse i NATO. Det polske venstrefløjsparti Razem går ind for både NATO og en EU hær.

Die Linke i Tyskland vil hverken levere våben til Ukraine eller stemme for sanktioner, der rammer andre end oligarker og det russiske militær-økonomiske kompleks.

Enhedslistens årsmøde

Enhedslisten besluttede jo på sit seneste årsmøde, at den – skønt principielt modstander – i den nuværende situation ikke er imod NATO og EU. Den har så efterfølgende stemt for alle sanktioner mod Rusland og de danske våbenbidrag til krigen i Ukraine. Den har endvidere stemt for Finlands og Sveriges ansøgninger om optagelse i NATO – noget den aldrig tidligere har gjort med andre landes ansøgninger. Der er bekymring for en svækkelse af European Left, når de mødes i Wien til december.

Sanktionerne og folketinget

Vi står nu i en situation, hvor sanktionernes følgevirkninger bliver meget tydelige her i landet og i hele EU. Folk aner ikke deres levende råd for, hvordan de skal komme igennem vinteren. Socialdemokratiet har som sædvanligt forslag, der behændigt undgår at sætte ind overfor de kæmpeprofitter, der skovles ind på elendigheden. I stedet kan vi så låne penge, så katastrofen kan udskydes for den enkelte, men så regningen skal betales på et senere tidspunkt.

Venstrefløjen er påfaldende tavs. Det parlamentariske klister hænger fast på de begejstrede tilhængere af konsensus om ”Putins krig” i Folketinget.

Mens fredsforskere, fagforeningsfolk og lovlige partier bliver sortlistet i Ukraine, og vore lande er i krigsberedskab, med dertil hørende total ensretning af pressen, censur og manipulation, taler folketingspolitikerne om de danske værdier som ytringsfrihed. Mens afstemningen på Krim gøres ugyldig i alle danske medier, taler folketingspolitikerne om folkestyre og demokrati.

At stille spørgsmål til effekten af sanktionerne er ganske uhørt. At påpege, at våbenstøtte forlænger krigen og slår ukrainere ihjel, er helligbrøde.

Alt er druknet i et miskmask af følelsesargumenter om ”Det lille Ukraine mod det store Rusland”.

Og desværre er store dele af venstrefløjen helt med på denne linje.

Brug for kommunister

Aldrig før har der været så meget brug for kommunister i Folketinget. Der er hårdt brug for et parti, der kan analysere USA’s, NATO’s og EU’s roller, selv når følelserne løber af med de andre partier. Nogle, der taler fredens sag og går klart imod NATO og EU, våbenleverancer til Ukraine, og som kan se nøgternt på virkningerne af sanktionerne. Et kommunistisk parti, som varetager arbejderklassens interesse i fred og velfærd.

Selvom det kan være frustrerende, anbefaler vi ikke, at man stemmer blankt ved et kommende folketingsvalg.

Vi anbefaler, at du finder en kandidat, der er så meget som muligt modstander af EU og NATO. Og at du går ind i kampen for at opbygge et stærkt kommunistisk parti.