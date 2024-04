Leder: Et piv ringe OK24 resultat

[KOMMUNIST 4-2024] Overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked, hvor lønstigninger var i fokus, er nu faldet på plads.

Der er åbenbart ingen grænser for, hvor slapt og ringe et resultat fagbevægelsens forhandlere er i stand til at forhandle sig frem til, når det gælder økonomi i nye overenskomster. De forbedringer, offentligt ansatte havde sat næsen op efter rent lønmæssigt, blev langt fra indfriet. Den glød og optimisme, medlemmerne havde udvist på arbejdspladserne, blev ikke ført videre ind i forhandlingslokalerne med arbejdsgiverne.

Spørgsmålet må derfor være, om medlemmerne i de forskellige fagforeninger fortsat har tillid til deres forhandlere, eller om troværdigheden har lidt et knæk.

Lagde kimen til et dårligt resultat

Fagbevægelsens forhandlere på statens område blev hurtigt sat på plads af finansminister Wammens løndiktat, der havde lagt sig fast på en lønramme på 8,8 procent, og uden de store sværdslag blev det accepteret.

Så nu var kimen for det samme piv ringe resultat for det kommunale og regionale område lagt. En stigning på 8,8 procent dækker ikke en gang det samlede fald i reallønnen fra de seneste tre år. Økonomiske prognoser fra Nationalbanken forventer i 2024 og 2025 inflation på henholdsvis 3,6 og 3 procent. Altså en stigning på i alt 6,6 procent. Tilbage er så en lønstigning på i alt sølle 2,2 procent for de næste 2 år, og det opvejer på ingen måde det tabte.

Alle betingelser var til stede

Den galopperende inflation har udhulet købekraften for alle lønmodtagere på grund af ublu prisstigninger på el, gas og varme – for slet ikke at tale om fødevarer og transport. Det var det, de nu skulle kompenseres for.

Derfor var kravet fra arbejdspladserne, at det skulle være en lønstigning på et to cifret procenttal, altså 10 procent plus, for bare at holde skindet på næsen. I øvrigt et tal flere af forhandlerne selv brugte, når de med store armbevægelser optrådte over for pressen.

Man fristes til at sige, at det gik som forventet – forudsætningen for et godt resultat er, at forhandlerne holder fast i de krav, de er blevet bedt om. Det synes ikke at være tilfældet ved de forhandlinger, som netop er afsluttet, for det er kun resultater der tæller – alt andet er snik snak.

Nu er der kun håbet om et nej tilbage

Som medlem af en fagforening må man som minimum stole på og regne med, at hjertet sidder det rette sted på de personer, der skal forhandle forbedringer til medlemmerne. Det var ikke tilfældet denne gang.

Der er ingen tvivl om, at forhandlerne, i skrift og tale til deres medlemmer, vil tale resultaterne op og udråbe det til at være et historisk godt resultat. De har altid været specialister i at gøre noget småt til noget stort, men det skal man ikke lade sig narre af.

Et sådant OK24 resultat kan der kun stemmes nej til.