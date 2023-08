Leder: Fred og forbrydelse

[KOMMUNIST 8-9 2023] Aldrig før i historien har menneskeheden brugt så mange penge på krig, krigsmateriel og krigsforskning. Det er absurde beløb. Normalt vil kapitalen evaluere, om en krigsinvestering har været givende. Vandt de landet, magten, tilgangen til råstofferne, stoppede man oprøret?

Sådan behøver det slet ikke at være i dag. Krigen i sig selv er forretningen værd. Og når det er sagt, så betyder det, at man skal være helt fremme i skoene med attraktive våbensystemer, så produktet træder frem på diverse våbenmesser og i de forskellige krige. Det kræver godt uddannede ingeniører – og dermed kommer kampen om de offentlige midlers prioriteringer og vægtning af uddannelser.

Kampen om hjernerne

Det er ikke nyt, at erhvervslivet har stor indflydelse på vores uddannelsessystem. Men nu er krigs­indu­strien også gået ind. Man kan tænke sit, om hvorfor politikere vælger at oprette spor i uddannelses­syste­met, der skal stjæle hjerner til krigsforskning i stedet for at oprette grønne spor eller omsorgs-, videnskabs- eller trafikspor? Noget, der kunne fremme Paris-aftalen og komme os alle til gode. Men det sker ikke. Krig skal være en karriere. Og er du en af dem, der falder igennem i uddannelsessystemet, kan du altid bruges som kanonføde. Det er ikke en bæredygtig vej, men en forbrydelse mod velfærden.