Leder: Historieforfalskningens store dag

[KOMMUNIST 6-7 2025] Pennene – eller skrivemaskinerne eller computertasterne – gløder under ivrige hænder. ­Verdenshistorien skrives om. Helte gøres til skurke og skurke til helte. Og hvilken dag egner sig vel bedre end 80-året for sejren over fascismen? For hvem var det lige, der besejrede hvem?

Danmarks statsminister gav sit lille bidrag, da hun på befrielsesdagen den 4. maj talte i minde­parken Ryvangen. Hun lagde tilsyneladende sobert ud med at hylde en af de unge frihedskæmpere, der betalte med deres liv. Men halvvejs i talen kom det:

”Holocaust … fortæller os, hvor galt det kan gå, når udemokratiske kræfter får lov at vinde over os andre”.

Os andre – dér fik Mette Frederiksen lige slået de danske socialdemokrater i hartkorn med den modstandsbevægelse, hvis kerne var kommunisterne, og som blev jagtet og forfulgt af den socialdemokratiske regering og dens politi.

Samarbejdspolitikken

Den regering, der villigt og loyalt samarbejdede med den tyske besættelsesmagt, så længe den troede på, at Tyskland ville vinde krigen. Den regering, hvis ministre opfordrede befolkningen til at angive sabotører og andre ”terrorister”, som de i dag opfordrer til at angive dem, der ­”billiger terror”; det hedder det jo, når man udtrykker sympati for den palæstinensiske modstand mod besættelsesmagten Israel.

Og løgnene fortsætter: “I dag er det ukrainerne, der kæmper vores frihedskamp. De kæmper for sig selv og for Europa. For en fri og demokratisk dag af i morgen”.

Vi har hørt det før, så tit at man næsten ­bliver træt af at kalde løgnen for løgn. Og det er netop det, der er hensigten, for som Hitlers propaganda­minister Joseph Goebbels skal have sagt: Gentager man en løgn tit nok, ender den med at blive troet.

Men der er ingen lighed mellem de danske frihedskæmpere og det Kiev-styre, der kidnapper ukrainere på gaden for at sende dem til fronten som kanonføde.

Løgnen kan også ligge i fortielsen

”Mens resten af landet festede i de euforiske majdage i ’45, faldt de sovjetiske bomber over Nexø og Rønne. Bornholm forblev besat i næsten et år derefter”.

Løgnen er ikke, at Bornholm efter at være befriet af Sovjetunionen blev besat af sovjetiske styrker. Løgnen ligger i at fortie, at den tyske kommandør på Bornholm ikke ville overgive sig til Den Røde Hær, at resten af Danmark blev besat af britiske styrker og Færøerne og Grønland af USA. Og at de første til at ophæve besættelsen var Sovjetunionen, mens USA stadig bider sig fast i Grønland.

Der kunne fortælles mange flere løgnehistorier, men dette må række. Den 4. maj er historieforfalskningens store dag.

Statsministerens tale er citeret fra internettjenesten Danske taler – den levende talesamling.