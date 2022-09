Leder: Imperialismen sejrer ad helvede til

[KOMMUNIST 8-9 2022] Vi har siden foråret hørt begrebet ”Den nye verdensorden” i mange sammenhænge, men der er desværre ingen ny verdensorden lige om hjørnet – for så ville der være socialisme. Derimod mærker vi en intensiveret konkurrence imellem de imperialistiske stater, en konkurrence som kan føre til krig.

Teorien

Et kapitalistisk system vil uundgåeligt føre imperialisme med sig. I den forbindelse vil der opstå en intensiveret konkurrence mellem de imperialistiske stater, som let kan føre til krig.

Og det er de krige, vi har set siden begyndelsen af 90’erne (Jugoslavien, Afghanistan, Libyen, Syrien, Ukraine for blot at nævne nogle).

Lenin beskrev, at imperialismen er kapitalismens højeste stadium. Dette stadium er kendetegnet ved, at produktionen er domineret af monopoler, som deler verdensmarkedet. Samtidig deler de imperialistiske lande verden imellem sig.

Virkeligheden

Og dette har ikke ændret sig en tøddel, siden Lenin beskrev det. Lige meget hvad de prøver at bilde os ind. For der står mange penge på spil. Så mange at disse selskaber kan bestemme, hvem der skal vælges, og hvilken politik der skal føres. Her skal man så huske, at våbenindustrien altid står klar med friske forsyninger. Krigene pakkes ind i små velvalgte, grumme fortællinger, hvor eksempelvis et individ bliver krænket i det pågældende land, eller der ”findes” masseødelæggelsesvåben.

Købes historierne, så politikere fremstår som beskyttere af den fri verden, ja så betaler skatteyderne gerne for en krig og lægger kanonføde til. Dette på bekostning af velfærd, miljø og almen forskning. At løgnene senere bliver afsløret som i Irak krigen, er en bagatel, for man kan jo ikke spole historien tilbage, og en ny historie, et nyt sted vil hurtigt dukke op.

Destruktivt væsen

Den såkaldt ”frie” verden har aldrig været så stor som nu, med EU- og NATO-medlemmerne plus Ukraine og Moldavien, Den Asiatiske Klub (Japan og Singapore) og selvfølgelig Nordamerika.

De tidligere kolonilande blev ikke løftet ud af fattigdommen gennem kapitalismen. Tværtimod mistede de igen deres råstoffer og bliver tilmed brugt som skraldespande med grov udbytning af naturresurser, med tørke, død og uoprettelige -naturødelæggelser.

Den ”frie” verden er ikke den eneste verden. Mødet i Europarådet, derefter G7 topmødet og det store NATO-møde i Madrid viser, at deres plan er at forhindre BRICS (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) landenes egen udvikling. Rusland og Kina tillod sig jo pludselig at kræve betaling i egen valuta i stedet for US-dollars, og dette kan USA’s økonomi ikke tåle. Nu har også Argentina og Iran bedt om medlemskab i BRICS. Så lige nu står du og jeg i en kæmpe gigantisk krig mellem to blokke, der kæmper om verdensherredømmet. Alt andet er bare pynt.

Anklag imperialismen

Vi kommer ikke til at se en bedre grønnere verden uden kamp. Vi skal gennemskue deres fortællinger og stå fast. Når du går til overenskomster og kræver mere i løn med et vigtigt argument som inflationen, så stå fast, og anklag imperialismen. Nu ser vi, hvordan de bruger krigen i Ukraine til at sætte priserne op og fjerne faglige og demokratiske rettigheder. Før brugte de Covid-19 til at ændre vores overenskomster og arbejdsbetingelser, og lige nu i Italien er faglige folk fængslet.

Krig er udtryk for en kapitalistisk selvdestruktion. Imperialismen fører til underudvikling og afhængighed. Dermed bliver kampen mod imperialismen til en kamp for at redde verden og give os en fremtid.

Gå med Kommunisterne.