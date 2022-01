Leder: Menneskeudnyttelse

Det er sjældent, at KOMMUNIST roser regeringen, men i denne søde juletid gør vi en undtagelse. Justitsministeren har fremsat et meget fornuftigt forslag til en tilføjelse til den gældende straffelov. Tilføjelsen handler om menneskeudnyttelse. Selve forslaget til lovtekst er måske lidt kringlet:

“§ 262 b. For menneskeudnyttelse straffes med fængsel indtil 6 år den, som ved udnyttelse af en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager den pågældende til arbejde under åbenlyst urimelige forhold”.

Hvad handler det om?

Man kan blive klogere, hvis man læser bemærkningerne til lovforslaget. Nok er lovforslaget kortfattet, men bemærkningerne fylder ca. 30 sider!

Indledningen lyder således:

Der skal være ordentlige løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked, og derfor har regeringen sat bredt ind mod social dumping. Det er særligt vigtigt, at der sættes ind over for situationer, hvor sårbare udenlandske arbejdstagere udnyttes groft og i værste tilfælde bliver handlet til tvangsarbejde. Regeringen vil ikke acceptere, at denne form for udnyttelse finder sted på danske arbejdspladser.

Baggrunden for forslaget

Det har vist sig stort set umuligt at få nogen arbejdsgiver eller andre dømt for at benytte tvangsarbejde, fordi det kan være meget svært at bevise, at der har været tale om egentlig tvang.

Derfor taler den nye paragraf ikke om tvang, men om at arbejdet finder sted under åbenlyst urimelige forhold. Det bør gøre det meget nemmere at dømme i sager som f.eks. sagen fra Padborg, hvor udenlandske arbejdere havde usle løn- og -arbejdsforhold og blev huset i ’boliger’, der ikke var egnet til mennesker. Firmaet Kurt Beier Transport slap uden at få en dom for de ansattes løn-og arbejdsforhold, men fik kun dom for at have indkvarteret dem i ’boliger’, der ikke var godkendt til beboelse.

Center mod menneskehandel har optalt over 100 tilfælde af udlændinge, der har været ofre for menneskehandel i Danmark, uden at en eneste bagmand er blevet straffet for det. Det kan den nye paragraf forhåbentligt gøre noget ved.

Au pair og prostituerede

Ud over at beskytte arbejdere dækker lovforslaget også personer – normalt piger – der er hyret under den helt urimelige au pair-ordning. ’Værtsfamilien’, der typisk bor i en rigmandsvilla i whiskybæltet, kan blive straffet, hvis au pair-pigen ikke får rimelige løn- og arbejdsforhold, herunder også boligforhold. Hvis en person i værtsfamilien er dømt for at overtræde den nye paragraf i straffeloven, forbydes det den pågældende i de kommende 10 år at importere en ny au pair.

Derimod kommer den nye lov ikke til at gælde for prostituerede, der er hentet her til landet af bagmænd – såkaldt trafficking. Forklaringen er, at en sådan aktivitet i forvejen er ulovlig efter den såkaldte rufferiregel i straffeloven – som vist desværre bruges alt for lidt til at stoppe og straffe bagmændene.

3F

Lovforslaget skal nu til høring blandt en række organisationer. Blandt andet skal 3F høres. 3F er vel den organisation, der har været mest aktiv omkring afsløringerne af udnyttelsen af udenlandske arbejdere.