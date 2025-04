Leder: Mord i Gaza

[KOMMUNIST 4-2025] Den danske regering og Folketinget opfører sig hyklerisk i spørgsmålet om palæstinenserne. Det viser, at der er brug for kommunister. At de danske mikrofonholdere i nyhederne stadig kalder det ”det Hamas-kontrollerede” sundhedsvæsen, når de viser billeder af mord på civile midt i en våbenhvile, er krampagtigt i en sag om retfærdighed.

Svaret fra Folketinget er fortsat godkendelse til det danske våbenfirma Terma, der åbenlyst deltager i krigsforbrydelser gennem deres komponenter til F35-fly. Sagen mod daværende forsvarsminister Jacob Ellemann-Jensen, der gennem­førte det ulovlige Elbit-våbenkøb, er syltet. Regeringen fortsætter nu hans stil med godkendelse til at købe våben fra hvem som helst! Det kan åbenbart ikke gå hurtigt nok.

Samtidig sikrer politikerne, at vores efterretningstjenester undgår politisk kontrol, og dermed kan overvåge vores færden elektronisk. Det vil sige, at når vi deler fotos fra krigsforbrydelserne i Palæstina eller tilkendegiver, at vi deltager i en demonstration mod Israel og dets folkemord, eller når vi sender solidaritetspenge, så kan disse informationer blive indsamlet og senere brugt imod os.

Hvem er terroristen?

Allerede i TV er der startet en kampagne fra PET om hvor frygtelig tæt på ekstremisterne, vores børn er. Kun et klik, mens de sidder og skyder i krigsspillet Call of Duty. De vil bruge argumentet om, at så længe du er uskyldig, har du intet at frygte. Men hvornår anses en demokratisk borger som potentiel terrorist, når selvcensuren i medborgerhuse nægter at vise udstillinger og holde møder for folk, der ”bare ønsker menneskerettigheder” for palæstinenserne?

Er Danmark et demokratisk samfund? Nej, ikke når ovenstående legaliseres.

Mange har spurgt os om, hvornår den røde fane kommer tilbage på vores forside i stedet for det palæstinensiske flag, som vi har benyttet siden modangrebet på Israel i 2023. Svaret er klart: Vi beholder det palæstinensiske flag, så længe det behøves. Denne besættelse standses kun ved solidaritet. Den er for alvorlig til, at den kan overlades til politikerne.

Vi vil gå i krig mod krigen

Når Dansk Metal tror, at våbenproduktion gavner arbejderne, så tager de grueligt fejl. At bygge køleskabe, krykker og hegn gavner os. Modstandsfolk under 2. verdenskrig saboterede overalt i Europa enhver produktion, der gavnede krigskøbmændene, og dermed vandt vi vores frihed tilbage. I denne stolte historie deltog også medlemmer af Dansk Metal.

Håbet ligger nu hos formanden for Havnearbejdernes Landsklub og medlem af 3F’s hovedbestyrelse, Brian Majland, der sammen med andre faglige har taget initiativ til en underskriftindsamling: ”Vi vil fred og velfærd – ikke krig og bomber”. Måske ses han som den næste terrorist? Enhver palæstinenser kan skrive under på samme krav.

Vi ved, at vi står på den rigtige side af historien. Vi vil ikke acceptere krigspolitikken. Israel skal stoppes nu.