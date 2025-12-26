Leder: Når valget kommer

Der skal snart være folketingsvalg. I skrivende stund står det ikke klart hvornår, men det bliver i 2026. Efter alt, hvad der er kommet frem, alle meningsmålinger, alle ekspertvurderinger og reaktionerne fra baglandet, står regeringen og Socialdemokratiet til at tabe valget – endda stort. Og det er velfortjent.

Ikke nok med, at Mette Frederiksen i nu snart fire år har ført sig frem som en af de mest krigsliderlige regeringsledere i EU. Ikke nok med, at hun og hendes regering på de samme fire år har postet milliarder og atter milliarder i det ukrainske morads. Nu vil hun også gøre Danmark til direkte part i krigen mod Rusland ved at lade den ukrainske våbenproducent Fire Point anlægge en fabrik til fremstilling af missilbrændstof i Sønderjylland.

Hvad er målet

Statsministeren kan ikke engang som sin forgænger under forrige krig undskylde sig med, at landet er besat; det sker helt frivilligt, på eget initiativ og med åbne øjne. Det vil være svært at finde et fortilfælde i danmarkshistorien på så uansvarlig regeringsførelse.

Fabrikken bliver selvfølgelig et oplagt (og legitimt!) mål for russiske bomber, missiler og droner, og befolkningen i Skrydstrup, som kommer til at betale prisen, er udmærket klar over det. Fra regerings- og eksperthold lyder beroligende røster: NATO’s “musketéred” beskytter os. Rusland tør ikke gå i krig mod NATO.

Men Rusland er i krig med NATO; sådan ser de det i hvert fald selv. Og hvilket NATO-land vil turde gå i åben krig mod Rusland for at redde Danmark (og Mette Frederiksen) ud af en knibe, som vi selv har bragt os i? Mere sandsynligt er det, at NATO vil bryde sammen. Vi

får se.

Forbrydelse eller dumhed

Man kan spørge sig selv, om regeringen (især fru Frederiksen og hendes parti) virkelig er så kriminelt kyniske, at de spiller hasard med danskernes liv for at kunne føre sig frem som frihedens forsvarere. Eller er det slet og ret dumhed? Dumhed er der nok af i EU’s stedfortræderkrig mod Rusland.

Tag nu det EU-dikterede forbud mod at eksportere Flügger-maling til Rusland. Tror nogen, at det vil hæmme den russiske krigsindsats, at russerne ikke kan male deres træhuse med Flügger-maling? Det tror EU åbenbart.

Eller er regeringen fuldstændig blind for, at de ukrainere, den samarbejder med og øser penge ud på, har hænderne dybt begravet i korruption, som den nylige affære med den flygtede stabschef viser? Hvor mange af støttemilliarderne er forsvundet i private lommer?

Alle kan formentlig se, at regeringens ødslen af danske milliarder (og danske liv!) på EU’s krigseventyr i Ukraine er det glade vanvid, men ingen tør sige det højt. Ingen tør åbent gå imod løgnen om, at Ukraine kæmper for både sin og vores frihed.

Men dumhederne koster. Der må spares andre steder – Store Bededag, kontanthjælpsreformen for bare at nævne to.

Derfor kommer dumhederne også til at koste stemmer – når valget kommer.

Godt nytår!